公开市场明松暗紧推升短端利率 货币政策需加强结构调控--交行

路透北京7月27日 - 中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)资产管理中心周一发布最新报告指出，货币政策亟需加强结构性的定向调控力度；此外，上周公开市场出现“明松暗紧”的情况，实际资金净回笼，引导短期货币利率上行。

以下为交通银行报告原文：

根据上半年贷款投向统计报告，信贷占社会融资规模的比重明显增加；在信贷当中，6月末，房地产贷款占全部贷款的比重大幅升至22%的历史最高，而三农、小微贷款增速还在放缓；与此同时，企业中长期贷款增速放缓，而短期贷款和票据融资增速开始加快。

在前期降息降准“稳增长”效果逐步显现的同时，货币政策亟需加强结构性的定向调控力度，进一步优化融资结构和信贷结构。

而上周公开市场出现明松暗紧的情况。上周央行在公开市场货币投放700亿元人民币，当周到期资金为400亿元，全周净投放资金300亿元；不过，考虑到500亿元的国库定存到期，实际上央行已经连续两周净回笼资金，引导短期货币利率上行。

就债券收益率变动看，在IPO打新资金回流及境外央行增量资金入场的合力作用下，中高评级信用债收益率大幅下行。目前，三、五、七年AA+城投收益率均已回落至五年新低，预计在债市流动整体充沛的格局下，债券市场“信用及期限利差都将迎来高位跌落的拐点”。

受能繁母猪存栏下降的冲击，6月猪肉价已涨至四年来同期最高；与此同时，70城市新房价格环比由负转正，北、上、广、深一线房价继续领涨；预计受需求结构改善，消费对经济增长的贡献提升的影响，下半年CPI增速将逐季上行。（完）

(发稿 李贺; 审校 林高丽)

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