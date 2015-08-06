中国楼市虽回暖 但房企审慎补充土地将影响未来表现--瑞银

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月6日 - 尽管上半年中国房地产市场从销售看来渐见回暖，但投行瑞银指出，房企对购地仍然审慎，这将影响其未来表现；投资者应改变过去以销售表现评价房地产股的传统，并着眼于房企是否有能力实现轻资产，和能否从国企改革中受惠。
该行指出，虽然上半年内地开发商销售改善，但它们买地占销售比例却较2013年为低，原因是地价过高。
＂上半年房地产商没加大买地力度，原因很简单：他们买不下手。＂瑞银中港地产行业研究主管李智颖称。
她指出，以北京为例，过去两三年，地价大约是将来项目落成后售价的四成，但现在已升至六、七成，再加上建筑费和利息，基本上只能打平，甚或要亏本。
＂发展商不买地，对它们将来的股本回报率（ROE）和资产周转方面会有很大影响。＂李智颖表示。
她称，目前一线城市的存量约九个月，情况健康；二线城市为18个月，预期明年初会进一步减少；但三线城市存量仍达24个月以上。所以这形成在优质地区，土地多人竞争，但三、四线城市存量占到全国的六成半，情况并不健康，且难以在短时间内改善过来。
李智颖表示，现时投资者不能再用销售表现去衡量开发商表现，而需要以＂新思维＂去重新审视。
她指出，＂轻资产＂策略是其中一样，例如房地产信托基金（REITs），尤其当中国开始减息周期，这类以租金收益提供固定分派的投资可能会受到欢迎。
该行援引美国市场的数据，指于2001-04年及2009-15年的两个低利率周期，当地REITs的表现分别跑赢大市87%及107%。
李智颖指出，假如开发商能利用REITs这类工具，可以缩短投资物业的回收期，这对收窄股价对资产净值有即时作用，对带动股价有即时的反映。
中国自去年开始有个别的REITs诞生。首先是去年中信证券(600030.SS)将其两幢自有物业打包设计出国内首只RETIs产品，采用专项资产管理计划形式，私募发行。然后是今年6月，鹏华前海万科REITs获准注册，为国内首只公募REITs。
另一项对内房企业的＂新思维＂是国企改革，李智颖指出，国企改革可以带动优质资产注入上市公司；此外，若民企获国企注资，对利息成本较高的民企会有重要拉动作用。
此外，该行并指出，内地住宅供应2014年已经见顶，预计届2016年，新供应将会低于需求，这将为2010年以来首见。但三线城市住宅料仍然供大于求。
瑞银中港房地产行业研究分析员张知予表示，随着中国减息，相信内房高负债最差情况已经过去，目前最急切的仍然是清理库存。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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