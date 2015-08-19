中国一线城市投资前景看好 强大人口吸纳能力令需求充沛--CRIC

图为上海一处购物中心的香奈儿专卖店，顾客们在店外排队。 REUTERS/Aly Song

路透上海8月19日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)周三发布国内城市房地产投资前景排名，一线城市上海、广州、北京和深圳高居前四位；这主要是由于一线城市凭借发达的产业，吸引大量外来人口，形成强劲的市场需求。

虽然中国房地产市场呈现复苏回暖迹象，但供应结构性过剩已是当前行业的矛盾，城市分化进一步加剧的挑战已经到来，房地产开发商近期在选择投资项目时往往较为慎重。

CRIC这份排行榜重点考核全国286个地级以上城市的购买能力、供求关系、市场容量等重要变量。此次排名中，一线城市、二线城市、三线城市前景平均得分为83.29、43.66、18.79，显示各类城市的房地产市场前景差距仍较大。

二线城市发展前景落后于一线城市，但领先于三线城市。三线城市整体房地产市场前景较为暗淡。特别是在整个房地产行业趋向于平稳发展的时候，各线城市的分化将更为明显，将出现更为显着的“强者越强，弱者越弱”的马太效应。

在前五十个城市中，长三角和珠三角因经济实力雄厚和人口最为集聚，入选城市较多。长三角经济圈中，除上海外，还有苏州、杭州、南京、嘉兴等九个城市入选；珠三角经济圈中，除广州和深圳外，还有东莞、佛山、中山、惠州等七个城市入选。

报告指出，虽然一线城市中心地段土地几近开发殆尽，但强大的人口吸纳能力带来了持续充沛的住房需求，国家级经济中心的地位也保证了市场的购买力。而二线城市分化情况最明显，其中排名靠后的拉萨（253名）、银川（184名）远落后于其他二线城市。究其原因，还是城市人口基数过小，且经济体量不大，而近年城市土地成交规模增长速度过快所致。

报告称，以拉萨为例，全市人口仅为59万人，仅相当于上海浦东新区1/9的人口，但土地供应持续处于高位，人均供地面积为一线城市平均水平的四倍，消化周期更是高居全国首位，房地产市场去化压力显着高企。

三线城市排名靠后的城市多为人口流出现象明显，人均可支配收入较低、住房需求长期处于低位的城市。

据国家统计局近日公布的数据，7月国内70城房价同比跌幅继续收窄，环比持续上升，一线城市房价涨势稳居前列，上涨压力开始浮现；绝大部分二线城市房价环比上涨但涨幅低于一线城市；大部分三线城市房价环比仍然下降。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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