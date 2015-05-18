中国货基监管新规对投资比例等要求提升 并鼓励创新--中金

路透上海5月18日 - 中国大型投行--中金公司最新简报指出，中国证监会日前发布《货币市场基金监督管理办法》征求意见稿，新办法将货币市场基金在实务管理中的惯例等整合于一体，市场此前对此有所预期；但其核心在于修订对货基资产组合的各种限制条件，包括对投资比例、流动性和资产质量、久期、偏离度的要求提升，并鼓励创新。

中金并指出，5月14日证监会公布《货币市场基金管理办法》征求意见稿。其出台的大背景是互联网平台推动货币市场基金规模超常规发展，从2013年上半年的3,000亿发展到目前的2.5万亿。规模上升后，货币市场基金对金融市场的影响力提升，如目前货币市场基金规模占行业规模的近1/2。因而进一步规范，避免其对市场的扰动或发生流动性风险，也成为未来的监管趋势。

新管理办法扩大了可投资范围，纳入同业存单；明确信用评级不能低于AA+，此点整体对基金限制不大但对部分激进的货基有影响；要求投资分散化，如对单一银行存款不超过20%，从而增加大货基的资产配置难度；流动性要求、偏离度修正、久期等更为严格具体。

**将同业存单正式纳入投资范围**

《办法》在第四条“货币市场基金应当投资以下金融工具”中，合并期限相同的投资工具；同时，将期限在一年及一年以内的同业存单正式纳入投资范围。

正式允许货基可以投资同业存单。而在此之前，货基只能投资同业存款，还不能投资同业存单。去年开始，同业存单的发行规模逐步上升，市场流动性也有所提高；截止5月15日，已有85家银行公布其2015年同业存单发行计划，计划发行规模共计28,222亿元。

尤其考虑同业存单流动性较高，定价比同业存款便宜，银行也乐意发行同业存单来替换存量的同业存款；期限来看，目前已发行的同业存单3、6、9、12个月的占比分别为36%、27%、11%、17%；同时，鉴于同业存单的流动性较好，投资也比较便利，货基对于这类资产会有较强的需求。

不过对于货基而言，同业存单还不能取代同业存款的地位，核心的原因是：

（1）同业存单有市场交易，具有市场估值，由于对货基偏离度的考核要求更为严格，货基会更倾向于投资不能交易和没有市场估值的产品，这样就都能按成本计价，不容易出现偏离度超标的问题；从这个角度来看，同业存款要优于同业存单。

（2）此前，货基主要是靠投资银行的协议存款（大部分协议存款都有提前支取不罚息条款）来绕开对存款投资比例上限的约束，因此货基对这些协议存款仍会比较依赖；新规下仍会延续这一做法。

（3）由于同业存单的收益率比同业存款低一些，因此从收益性来考虑，同业存款更有优势一些。

此外，国务院总理李克强5月13日主持召开国务院常务会议，会议提出新增5000亿信贷资产证券化试点规模；货基此前就可投资ABS但存在20%的上限，此次征求意见稿也将ABS明文纳入，但尚未提及具体的投资上限；估计从评级角度，主要集中在优先级。

**投资评级要求**

货基也是短融等信用产品的重要投资者。《办法》弱化了货基对债券投资的外部信用评级限制，仅对债券投资外部信用评级应用做出底线规定。《办法》对货币市场基金禁止的投资范围进行了重新梳理：

（1）关于浮动利率债券投资的更改，可以投资于快到期的基于存款利率的浮息债；

（2）统一了货币市场基金投资债券等金融工具的信用评级要求，以前法规规定企业债投资级不得低于AAA,，短融不得低于A-1，现在统一要求债券与非金融企业债务融资工具的信用评级在AA+及以上（同时具备债项和主体评级，采取孰低原则，即从严）。

以往由于超短融没有短期债项评级，货基不能投资。新规下，如果用主体评级来限定货基的投资范围，意味着货基现在开始也可以投资超短融了（SCP）。考虑超短融发行越来越多，流动性也更好，对货基而言是利好。

**投资比例限制及流动性管理**

为防止资产集中度过高带来系统性风险，《办法》对货币市场基金投资各类金融工具的比例限制进行了明确规定，比如：货基继续受同一主体发行的债券（利率债除外）不能超过基金净资产的10%。同时对非债券资产的集中度也提出了要求。具体如下：

《办法》新增第七条“货币市场基金应当保持足够比例的流动性资产以应对潜在的赎回要求”；提高流动性资产的占比主要是为了提高货基应对赎回的能力。其中，明确要求流动性较好的资产的占比要提升到10%以上（流动性较好的资产包括国债、政策性银行债等，还有5日之内到期的资产，如5天内到期的回购和存款等）。

此外，第七条第三点规定，到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%。这条主要是限制货基对对于不用估值且没有流动性的一些现金类资产的配置比重，避免在遇到赎回时，不流通的资产的占比过高影响了货基的运作。——考虑到逆回购在货基中的资产比重不算很高，这条限制对目前的货基运作影响不大。

且在流动性管理上，《办法》还增加第十五条，建立在流动性紧张情况下对所有赎回"征收强制赎回费用"的机制：“当货币市场基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于百分之五时，基金管理人应对接受的所有赎回申请征收百分之一的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。”

1%强制赎回费用全额计入基金财产，对基金管理人而言动机不强，更主要在于避免投资者在流动性紧张的情况下巨额赎回从而雪上加霜，进而确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险。

**核心在于投资分散化及提高流动性管理能力**

鉴于货基《办法》改动的内容还比较多，对于已经存续的货基而言，《办法》对投资运作有一定的影响。因此《办法》也规定了过渡期。例如，对于货基投资组合及比例的规定，给予一年的调整期；对货基投资组合的流动性资产比例的规定，给予三个月的调整期。因此《办法》实行后，短期内不会对市场有明显冲击。中长期来看，会增加货基在同业存单、短期回购和超短融方面的投资。

综合上述的分析，这次《办法》的核心是要提高货基的流动性管理能力，表现为资产组合久期缩短、流动性资产比例提升、更严格的偏离度管理、规定应对巨额赎回的新措施等。这是出于保护基金持有人的利益，同时避免货基在极端市场环境中对市场的冲击。

对于规模较大的货基而言，原先就是以流动性高的资产投资为主，新规对超大规模的货基运作影响较小。对于一些中小规模的货基，这些基金原先对收益性的追求可能高于流动性，在更严格的新规下，中小规模的货基受到的约束可能更高一些。对于中小规模的货基，由于资产久期缩短、流动性资产比例提升、信用债资质要求更严格等等的限制，在同等市场环境中，货基的收益性会有所下降。

但即使不是因为《办法》的规定，在经济下行和货币政策放松的大背景下，货基的收益也会趋于下降。近期货币市场利率已经大幅下降，将逐步传导到货基的收益上。

但货基的发展之路并不会因此终结。本质上货基就是流动性高的类现金投资产品。安全，投资和赎回便捷，具有一定支付功能等等都是货基本身特色的体现，也是其价值所在。因此，尽管近期收益率下行，货基的规模还是平稳增长。而且，《办法》鼓励货基通过创新赢得发展，比如鼓励货基上市交易，这也会带来新的市场需求。

比如最近比较流行的打新股，不少机构和个人会在打新股的间歇空档期去申购货基，在需要打新股时再去赎回或者卖出。鉴于打新股需求的上升，这也相应带来了对货基需求的提升。此外，提高货基的支付功能，通过互联网金融的发展来推动货基的发展也是未来的大方向。在收益性差异缩小的情况下，未来货币市场基金的发展更大程度上是“渠道/功能为王”。(完)

(整理 边竞; 审校 林高丽)

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