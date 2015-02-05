恒指料升至7月方触顶 汽车、电子等表现亮丽--中信里昂

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透香港2月5日 - 中信里昂证券周四发布羊年风水指数显示，预计恒生指数.HSI将于今年7月触顶，全年计仍有一定升幅；五行之中以金和火畅旺，故汽车、电子、金银等行业表现亮丽。
里昂风水指数利用五行八字来预测恒指走势，于1992年推出以来曾经准确地命中了七个主要转折点，因而获得广泛的投资者关注。
中信里昂指出，2015年的年柱干支为阴木（乙）和阴土（木），三个隐藏元素分别为阴土、阴火和阴木。木羊年由木和土支配，而木克土。八字图中缺水。土是今年面临的问题，但金和火畅旺。
“今年并非恒指亮丽的一年，预测由年初升至7月见顶才掉头向下，到达9月的低点后基本横行，但年末水平略高于年初。”中信里昂研究专员马卓蓝说。
金和火畅旺，故汽车、电子、金银、珠宝、酒店甚至油气行业将会有不俗的表现。虽然土受克制，但中信里昂仍预计，内房、大宗商品、零售相关股这三个属土行业表现强劲。
中信里昂为中国最大券商中信证券(6030.HK)(600030.SS)的香港分支。该行中港策略研究部主管张耀昌此前给出2015年恒指和国企指数.HSCE目标分别为26,500点和12,300点，较现水平约有7%及4%上升空间。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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