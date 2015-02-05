恒指料升至7月方触顶 汽车、电子等表现亮丽--中信里昂

里昂风水指数利用五行八字来预测恒指走势，于1992年推出以来曾经准确地命中了七个主要转折点，因而获得广泛的投资者关注。

中信里昂指出，2015年的年柱干支为阴木（乙）和阴土（木），三个隐藏元素分别为阴土、阴火和阴木。木羊年由木和土支配，而木克土。八字图中缺水。土是今年面临的问题，但金和火畅旺。

“今年并非恒指亮丽的一年，预测由年初升至7月见顶才掉头向下，到达9月的低点后基本横行，但年末水平略高于年初。”中信里昂研究专员马卓蓝说。

金和火畅旺，故汽车、电子、金银、珠宝、酒店甚至油气行业将会有不俗的表现。虽然土受克制，但中信里昂仍预计，内房、大宗商品、零售相关股这三个属土行业表现强劲。

中信里昂为中国最大券商中信证券(6030.HK)(600030.SS)的香港分支。该行中港策略研究部主管张耀昌此前给出2015年恒指和国企指数.HSCE目标分别为26,500点和12,300点，较现水平约有7%及4%上升空间。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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