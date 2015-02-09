沪港通优化措施料陆续出台 完善离岸人民币流动性--中银香港

路透香港2月9日 - 上海与香港股市双向交易机制--沪港通启动近三个月，北南交易量差距逐渐缩小，中银香港(2388.HK)发展规划部副总经理鄂志寰周一在其报告中称，预计沪港通优化措施将陆续出台，并有必要完善离岸人民币流动性安排。

她指出，预计短期内中港两地将着手修补规章和完善体系，中期全面估交易流程设计及扩大标的范围，涉及法律框架事项则需从长计议，并将在沪港通进一步平稳运行的基础上，推动新的联通措施。

新的联通措施可能首先以深港通为突破，随着市场的不断发展，沪港通的产品范畴可能继续扩大，初步估计将涉及基金互认以及商品通、债市通等，对进一步开放资本市场的方式和领域进行积极的探索。

她并提及，从目前的沪股通累计交易规模看，香港金融管理局去年底推出的100亿元人民币日间流动资金可能无法满足未来出现的流动性需求，有必要进一步完善。

以下为报告摘要：

沪港通启动以来的运行特征：

沪港通启动啓动初期，资金流向呈现北（沪）热南（港）冷，后逐渐演变为北平南温。截止2015年1月底，沪股通和港股通累计买入和卖出成交额分别为2,673.98亿元人民币和567.31亿元，北上交易量约为南下交易量的4.71倍，北上主导两地资金流动方向。其中，沪股通累计净买入798.92亿元，港股通净买入289.50亿元，北上净买入量约为南下净买入量的2.75倍。

一般而言，北上资金偏好蓝筹，90%以上为上证180指数成份股的交易，主要投资于金融、地产、消费等行业。南下资金偏好中型股，中型股的交易量超过七成，股票集中于金融、工业和能源等行业。

从累计实际使用额度数字看，截至2015年1月中旬，沪股通累积使用额度814亿元，占初始总额度的27%；港股通累计实际使用额度181亿元，占初始总额度7%。显然，总额度及日间额度均有足够的空间。

沪港通的优化前景：

其一，短期内，着手修补规章并逐渐相关完善体系。最近，沪港两地证券交易所正在讨论如何进一步优化沪港通机制，完善现有框架，内容包括：推动公募基金等机构投资者参与港股通；基金公司研发以沪港通为标的ETF产品；修订融资融券规则及相应的业务流程；两地互推市场资讯及研究报告，为投资者获取港股行情资料提供便利，研究符合内地投资者习惯的行情收费政策等。

其二，在沪港通运行一段时间后，全面评估额度控制机制、交易日历等相关交易流程设计，使之更符合双方交易习惯，同时，选取适当的时机将标的范围扩大到ETF、债券等方面。

第三，对于涉及法律框架的事项从长计议。中国内地及香港监管部门在短期内从技术设计角度对沪港通予以完善、并推动该机制的顺畅运行的基础上，着手分析涉及法律框架和制度差异的重大事宜，对于需要克服很多困难、甚至需要进行更复杂的制度安排的事项，则会考虑在一个较长的时间段内加以逐步解决。

此外，在沪港通进一步平稳运行的基础上，可能会出台一些新的市场联通措施。首先取得突破的可能是深港通。深港两地交易所完成方案设计并已启动技术系统开发，在获得两地监管机构批准后，将组织市场业务和技术准备，积极推动实施。

更爲重要的是，随着市场的不断发展，沪港通的产品范畴可能继续扩大，初步估计将涉及基金互认以及商品通、债市通等，对进一步开放资本市场的方式和领域进行积极的探索。

沪港通机制的不断完善，将对中国庞大的资产管理行业的国际化配置发挥积极作用，推动财富在流动中增值，在国际化的资产配置中增值。

沪港通对香港离岸人民币市场的影响：

第一，在沪港通啓动前夕，香港金融管理局放开了港币兑换人民币的两万元限额，在离岸市场引起强烈反响。投资者不再受限于兑换限额的约束，可以兑换更多的人民币资金，用于人民币资产的配置，既包括对沪港通项目的投资，还可以投资于其他理财产品。制约个人人民币业务的主要障碍解除后，个人持有人民币资产的需求持续攀升，香港个人人民币业务发展速度明显加快。

第二，内地投资者直接使用人民币投资香港市场，将增加离岸人民币市场资金池规模。但是，从实际操作看，由于在相当一段时间内沪股通规模持续超过港股通，离岸人民币流动性通过沪股通管道流入内地市场，加大了香港人民币流动性的波动幅度，甚至在个别时点出现香港人民币流动性趋紧的现象。

为了预防沪港通可能带来的香港市场人民币流动性问题，香港金管局曾于2014年底启动“日间流动资金安排”，委任中银香港等7家银行为一级流动性提供行，向参与香港人民币业务的认可机构提供100亿元人民币日间流动资金。从截至目前的沪股通累计交易规模看，100亿元日间流动资金可能无法满足未来出现的流动性需求，有必要进一步完善。

第三，离岸市场产品进一步丰富。沪股通和港股通推动了人民币与港币及其他货币的兑换业务增长，香港市场相关人民币兑换业务量大量增加，并因此推动汇率对冲等衍生品市场发展。同时，香港离岸人民币外汇市场交易量持续上升，开始与内地人民币汇率产生双向互动影响。（完）

(整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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