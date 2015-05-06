中国个别板块估值有过高现象 惟整体A股不算泡沫--富达

路透香港5月6日 - 国际资产管理公司富达国际投资称，中国的科技、健康护理和原料板块估值有过高现象，惟A股整体市盈率仅14倍，不算泡沫。

中国股市沪综指.SSEC周二放量挫跌逾4%，创三个半月最大单日跌幅，引发市场忧虑中国可能将出招打压股市。

富达高级投资总监Matthew Sutherland在其评论中称，驱动中国股市的其中一个因素是由大额贸易顺差导致的国内储蓄剧增，其次是沪港通提供了直接投资A股市场的渠道。

“尽管股市表现良好，但股市仍未到达顶峰。对某些行业而言，虽然估值有过高的现象，但A股市场整体市盈率也只是14倍，无论如何亦不算泡沫。我们依然能从中寻找高质素的公司投资。”他说。

他并称，A股市场中，科技、健康护理和原料板块估值开始偏高，而金融板块相对落后，某些银行股仍以个位数的市盈率进行买卖。

富达认为，中国会继续降低存款准金率和贷款利率，这有利于企业盈利以及下半年的股市表现。

“中国经济正处于疲软状态，然而股市情况却大相迳庭。”Sutherland说，“针对此种疲软状况，我们预期中国人民银行会再次降低存款准备金率和贷款利率，而且两者均有大量下调空间。”

富达预期，除中国外，量宽的趋势将在亚太区持续，今年下半年亚太区很多国家都将推出新的量宽举措。

Sutherland称，由于亚洲经济体发展模式趋向保守，相对于通胀及GDP增长，利率的水平较高，因此在韩国、印度及澳洲等国家均有调低利率的空间。

富达主要服务在亚太区、欧洲以及拉丁美洲25个国家的投资者，截至今年3月底止管理的客户资产达2,850亿美元。（完）

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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