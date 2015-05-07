摩根士丹利将MSCI中国评级降至“持股观望” 因技术性超买

路透香港5月7日 - 投行摩根士丹利的报告称，将MSCI中国指数.MSCICN评级由“增持”下调至“持股观望”，因近期剧涨导致估值转差，并出现技术性超买。

报告指出，MSCI中国指数预测市盈率为12.1倍，略高于2002年后均值，但较2010年以来均值则高出30%。往绩市帐率亦已达到1.81倍，为自2012年3月以来最高，但股本回报率13.7%则是2008/09年以来最低，预测的盈利增长持续减弱。

摩根士丹利给出的MSCI中国指数目标88点，较现水平上升空间有限。

摩根士丹利亚洲和新兴市场策略师Jonathan F Garner在报告中称，这是七年半以来该行首次下调MSCI中国的评级，该行一向被视为“大好友”，但根据估值模型分析所得，中国股票近期剧涨后，其绝对和相对的估值均转差，且宏观环境并未出现改善。

“进一步的政策宽松，宏观环境转变以及南下资金或有助MSCI中国指数内的H股获得进一步重估，不过，国内股市调整风险明显。”他说，“我们的研究团队覆盖119只指数成分股，当中有82只的目标价有下调风险。”

但他指出，估值转差的因素尚不足以驱使该行将MSCI中国指数降级至“减持”。

中国股市沪综指周四震荡收跌2.8%至三周新低，连续第三日大跌。分析师指出，获利套现卖压不减，“快牛”行情发生逆转，个股业绩和估值水平互不匹配、新股发行冻结资金以及两融余额与券商净资本必须匹配的市场传闻冲击市场，中字头蓝筹股领跌拖累大盘。

与沪综指走势基本一致的MSCI中国指数周四亦跌2.04%，报79.55点。（完）

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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