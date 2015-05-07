中国券商杠杆率增速过快 短期内需要适当调整杠杆控风险--BCG

路透北京5月7日 - 针对中国证券市场融资融券业务迅速火爆的行情，波士顿咨询公司(BCG)合伙人黄河周四表示，过去中国券商杠杆率偏低，但最近中国券商行业的杠杆率增速非常快，并不是所有券商在相应的风险管理能力方面都做好了准备。

黄河在该公司发布会上指出，如果加杠杆意味着风险管理的全面升级，那么券商的风险管理将由过去的合规为主的管理，迅速过渡到全面主动的风险管理。

“概括而言，首先短期内需要适当地控制杠杆或者说更注重杠杆政策方面的一系列合规，但是中期来看，必须要加杠杆。而且现在的杠杆率是远远小于商业银行，远远小于国际的同业。”他表示。

他认为，今后随着一系列新业务的开放，创新业务需求的增加，市场空间会更大，需要监管机构和券商提高风险管理的能力，从而能够迎接重资产、高杠杆的转型。

波士顿合伙人Nick Gardiner补充说，中国现在处于很低的杠杆在往上升的阶段，这个过程应该向西方过去的演变历史过程中吸取教训。目前的融资业务主要还是针对个人的投资者，机构的融资业务还是有非常大的潜力。

现在两融市场迅速火爆的行情，很大的原因是与中国机构投资者占比相对较小。随着机构投资者不断发展，真正长期的投资和稳定的投资行为会逐渐引入到市场，市场稳定性也将进一步提高。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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