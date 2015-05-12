A股“慢牛”可望持续三至五年 人民币强势不变--中信银行国际

对于中国人民银行周日宣布再次减息，廖群在周一稍晚举行的记者会上称，减息反映中央稳增长决心，亦显示政府对宏观把控股市“慢牛”的信心与预期。他个人认为，A股慢牛应持续三至五年，政府介入尤为重要。

“若政府能保持‘慢牛’速度，是次内地股市牛市可维持三至五年，A股亦有可能打破6,142点的历史高位，甚至高见7,000点。但若今年控制不住‘疯牛’提早见6,000点，牛市肯定在明年就结束了。”廖群称。

沪综指于2007年10月中曾高见6,124点的顶峰，周二收升1.56%，报4,401.22点，距离2007年顶点仍有约四成差距。

此外，廖群预期，从本季度公布的经济数据表现疲乏来看，预料今年内中国还有一到两次减息或降准，效果或于第三季度显现。

他表示，中国政府亦寄希望于形成“慢牛”局面，并从以下三点进行控制：一是中央该“管”，继续积极推出措施控制股市升速，包括纠正内幕交易、两融业务后的股市违规行为等。

二是中央该“做”，如赶快落实新股注册制，令更多公司可以上市，令股市恢复正常；并称此项工作今年已做好准备与宣传，或到明年执行。三是中央该“说”，对此他建议内地政府向美国学习“出口术”，以官方言论疏导投资者理性投资，从而管理市场。

**各级银行利率不会“一浮到顶”**

此外，廖群称，人行上调存款利率上浮区间，或会抵消部份减息带来的利好因素，但趁胜追击，是由此迈向存款利率市场化的一大步。然而，基于国内贷款需求较弱，各级银行未必积极将息率“一浮到顶”以吸纳存款。

他亦表示，利率自由化已到最后关头，继续上调至1.5倍以上已意义不大，人行应寻机会将其拿掉。

央行研究局首席经济学家马骏此前表示，存款利率上限直接从基准利率的1.3倍扩大到1.5倍，主要考量是防止“诱导性上浮”。而将上限直接调到1.5倍，拉开上限与市场均衡利率水平的距离，更有可能降低一些金融机构将存款利率”一浮到顶”的冲动。

此次降息后，一年期存款利率水平来看，五大行维持在基准利率的1.1倍，股份制银行略高，大致为基准利率的1.2倍。城商行略有分化，北京银行一年期存款利率为基准利率的1.1倍，南京银行为上市银行中最高，为1.4倍，宁波银行1.3倍排名第二。

**人民币强势不变**

对人民币的看法方面，廖群表示，中国上月出口贸易数据不佳主要是汇率问题。此轮减息继续会对人民币汇率有一定压力，但近日美元强势减退，外币兑美元亦有所回升，加上人民币国际化符合中国利益，相信人民币出现大幅贬值机会不大；唯因出口情况不佳，预计人民币兑美元会轻微下行，到年底预计处于6.2-6.25区间。

人民币保持强势，亦符合总理李克强此前言论，他早前接受英国《金融时报》采访时表示，目前人民币总体上处于基本稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注重扩大内需的话，中国的经济结构很难得到调整。

至于内地正申请将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)一揽子货币议题，廖群认为，由于人民币并未完全实现自由流通，资本项目未完全开放将成为美国对其施压的最大阻力，相信只会有六成机会获纳入SDR。

就在几日前，IMF逾10年来首次改变立场，宣布人民币估值合理。这对人民币最终是否被纳入SDR有很大帮助。

另外，廖群对中国全年GDP(国内生产总值)增速7%的经济目标持乐观态度，并预估全年计增速有望达约7.1%。

中信银行（国际）为中信银行(0998.HK)(601998.SS)旗下在港的综合性商业银行。（完）

(发稿 黄思艺；审校 梁慧仪/张喜良)

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