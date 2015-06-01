中国A股市场正处于极易发生调整的水平 不宜高追--施罗德

路透香港6月1日 - 施罗德投资(SDR.L)称，中国A股市场目前股市正处于极易发生调整的水平，一旦监管部门对杠杆交易态度转变，加上经济数据增强或消息物价指数上升导致货币政策由明显宽松转向中性或紧缩，市场将会出现更大的调整。

施罗德投资亚洲股票团队最新评论指出，持续低迷的实体经济与股市的狂热形成鲜明对比。尽管目前上海A股指数.SSEA的整体市盈率仍远低于上一轮2007年泡沫的45倍，但整体数字被大型银行股所拖低，按具体数据来看，70%股票的市盈率高于50倍，而创业板的市盈率约为95倍。

但另一方面，中国实体经济正在进入通缩阶段，企业杠杆较高且盈利持续面临压力，特别是对于周期性较强的行业为银行带来巨大的不良贷款风险，导致最近几个月MSCI中国指数.MSCICN的盈利修订仍为负值。

施罗德认为，短期内，宽松政策、杠杆交易比例大幅上升等因素仍将支撑股市表现。与此同时，投资者对升幅的贪婪及忧虑下跌的恐惧，仍为香港及内地股市带来良性循环。虽然A股已持续了十多个月的升势，但香港股市仅是在四月起才有所突破。由于在国外挂牌的中国企业估值相对较低，香港股市仍有进一步上升的空间。

然而，从以往经验来看，单纯由大量流动资金支撑的升势，若无企业基本因素改善所支持以及估值大幅偏高，最终将会因为无力支撑而下跌。

**最有可能引发调整是监管层**

“短期内，最有可能引发市场调整的因素是监管部门态度的转变对股市交易的影响，如收紧杠杆交易。”该行并称，若中国当局对下半年经济增长前景转趋乐观导致进一步政策宽松的预期落空，经济数据增强或消息物价指数上升令到货币政策由明显宽松转向中性或紧缩，市场将会出现更大的调整。

又若宽松政策未能有效地刺激经济增长，今年下半年收缩政策的机会将会消除，然企业盈利前景及估值水平将再度受到更大关注，而近年来一直困扰中国投资者的结构性忧虑将再度成为关注焦点。

“鋻于估值偏高、新股发行（IPO）大幅增长、企业盈利持续恶化及资本外流，我们认为A股市场正处于极易发生调整的水平。因此，我们不会追逐A股。”施罗德称。

至于H股及整体香港股市，虽然估值仍处于较合理水平，但明朗性较低。“A股市场许多行业的估值已经偏高，因此，单凭估值折让而买入H股并不合理。”施罗德指出。

**对银行股保持谨慎**

因此在投资组合持仓配置上，施罗德对银行股保持谨慎，特别在最近这轮信贷热潮中放贷增长最为激进的小型合资银行及城市商业银行。尽管市场憧憬目前的宽松将会降低信贷危机对金融体系产生冲击的尾随风险，并为该行业带来评级上调的依据，但预期未来数月至几年该行业的营运指标及股权回报率将会持续恶化。随着利润受压及信贷成本上升，这种情况将会发生，不太可能为其表现带来持续支持。

与此同时，该行仍乐于继续持有能够受惠于长期强劲增长趋势的企业，这些企业的评级上调对市场流动性的依赖较低，而且估值仍较合理。医疗保健、电子商务、保险及可再生能源等行业近年来表现良好，长期而言将继续受惠于中国经济结构性转变。非必需消费品行估值亦具吸引力。需要承认的是，受反贪腐行动及中国经济持续放缓影响，这些行业表现令人失望。但是，鉴于今年下半年消费将会明显改善，特别是股市将持续带来财富效应，该行业的风险回报率具吸引力。施罗德今年亦增持电讯行业，因预期数据消费量及4G用户将持续增长，以及资本开支见顶后现金流将会改善。

在施罗德的中国投资组合中，因铁路及核电相关股表现强劲，已经对其进行套利。同时亦减持地产股，因近期政府放宽政策后，其资产净值折让已大幅收窄。长期而言，鉴于三四线城市的供应过剩，对该行业的结构性问题保持谨慎。由于油价可能已经见底和该行业在本轮升势中表现落后，该行已调低对石油行业的减持观望。其他方面，会留意一些在美国上市的中国公司，因其在本轮升势中表现落后，而估值开始具有吸引力。（完）

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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