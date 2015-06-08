中国内地股市泡沫隐现 偏好香港中小企板块--贝莱德

路透香港6月8日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）(BLK.N)周一称，中国内地股市隐约呈现泡沬，投资时要谨慎选择，而该行偏好估值较低的香港上市中国股票，特别是中小型企业股份。

贝莱德中国股票主管朱悦在贝莱德智库最新报告中称，尽管中国经济增长减速，但当局近期在经济及资本市场所推展的结构性改革，已推升中国股市的表现，而估值上涨意味着投资时要谨慎选择。

她说，“虽然有迹象显示部分A股板块已经过热，但我们认为H股市场中，个别银行、房地产发展商、新能源及中小型企业仍具吸引的投资机会。另外能够受惠于内部需求及结构性改革的企业将可成为赢家。”

债市方面，贝莱德亚洲信贷主管Neeraj Seth说，作为全球第三大债券市场，中国正处于重要的过渡期。因置换债券(debt swap)计划而骤增的地方政府债券，加上企业增加发债，正持续改变中国在岸固定收益市场的格局。

此外，有越来越多中国发行人发行以美元或离岸人民币计价(点心债)的债券。虽然一些风险及透明度的问题仍然存在，但中国固定收益市场逐步开放，将为固定收益投资者创造可观机会，尤其是地方政府债券及个别企业信贷。再者，中国美元计价信贷及点心债亦为区内及全球投资者带来了投资良机。

以下为报告要点：

--我们注意到中国经济增长正在放缓，并且很可能较官方统计数据所反映的更为放慢。不过，我们预期中国经济不会硬着陆，金融市场短期内亦不会急挫。从我们仍然增持周期类投资的取向可见，我们相信中国的经济奇蹟将可维持多一段时间。

--最影响我们对中国的投资策略及看法的四大趋势包括:中国正在压抑信贷大幅增长、经济正朝着服务业导向模式转型、房地产市场的下行风险，以及政府在短期内刺激经济的能力。

--我们相信，中国在短期内将可应付这些挑战，期间或有一些起伏。决策当局似乎认知到当中的风险，并已妥备可行的长远计划(进取的改革蓝图)及短期工具(具有空间扩大宽松货币及刺激财政措施)驾驭挑战。

--自2008-2009年起，中国对全球经济增长所作的贡献超过三分之一，目前经济减速正在世界各地产生反响。我们放眼澳洲，剖析中国经济景气如何影响该国的货币及利率。

--中国当局确切地意识到国有企业及地方政府债台高筑之险，看来也有信心可避过发生信贷紧缩危机，其中方法是将地方政府部分短期且高息的债务，转换为年期较长而票息较低的地方政府债券。

--我们相信，中国人民银行将进一步减息及调低目前处于历史性高水平的存款准备金率，力图重燃经济增长。此外，中国政府似乎也准备好透过增加住屋及在海外的基建投资，从而带动楼价及支持建造业。

--中国承诺于今年底前开放资本帐，但究竟「开放」实指为何仍属未知之数。在资金流出的风险下，相信当局将步步为营。我们预期，人民币汇率并不会在不久后真正自由浮动，政策当局着重于维持货币稳定性，目前应可稳住人民币汇价。

--投资者应视中国为一个大洲而非一个国家。中国各地区的经济趋势、发展进度与所实施的政策显着回异，正当中国东北(重工业)及西部(矿业)经济放缓，人口稠密且较富庶的沿海地区经济却仍然强劲。

--太多负债、太低增长及太过政策主导所引起的关注，容易令投资者因此排除买入中国资产，但我们认为这是错误的。投资者在忧虑长线经济状况及风险上升之时，仍然可以继续看好金融市场在短至中期的表现。

--中国内地股市在12个月内飙升逾倍之后，看来隐约呈现泡沫迹象。我们偏好估值较低的香港上市中国股票，特别是中小型企业股份，相信此类股份因流动资金供应而出现的估值折让即将消失。我们也喜爱个别在离岸市场的企业债券，这些资产不但孳息率相对较高，存续期风险也有限。（完）

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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