下半年股市看好日本、新兴亚洲--元大宝来投信

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
路透台北6月8日 - 台湾最大投信公司--元大宝来投信表示，今年下半年股汇债市波动料加大，需密切观察通膨与经济数据变化，若通膨跑赢经济令货币幻觉消失，则牛市结束。股市看好日本、新兴亚洲等地区，预料高股息、高品质、高成长才能真正抵御升息风险。
至于债市，看好短天期高品质债种、体质健康的新兴市场债(亚洲优于欧洲、拉美)，点心债可慎选优质产业与公司。
元大宝来投信副投资长吴宗颖认为，就总体经济方面而言，由于全球政府高负债，导致不能使用财政政策，且利率已降到最低，常规货币政策失效，因此各国央行采用非常规货币政策以刺激经济。
过去由于货币政策的不平衡间接导致债务不平衡的上升，这称为〞债务陷阱〞，各国利息负担高无法承受高利率，升息太快将伤害债市与经济，而升息太慢又加速债务膨胀，因此升息只能慢且要控制预期，预期未来央行对于通膨上升将无法全面反应，将导致超预期通膨率。
他并指出，目前美国企业获利高投资维持稳健，财政支出平稳，但美元走强趋势使出口表现相对较弱，且在个人可支配所得无明显上升之下，终端需求恐无法持续。经济弱复苏之下，预计未来股债期望报酬率皆不高。
宽松政策导致近年实质经济面表现持平，未有明显向上攀升，但股市却频创新高、债市殖利率亦频创新低，基本面与市场价格严重偏离。
吴宗颖表示，未来各国货币政策开始分化，将造成各国资本市场表现脱勾，而债券殖利率上弹将成为资本市场的主要风险，毕竟股市的成长来自于利率下降，利率上弹势必影响股市表现。
他称，今年下半年股市投资应遵循成长性为依归，在此大前提之下，以全球各区域企业盈余成长性来看，日本与新兴市场最具成长性；以全球各区域投资价值来看，日本投资价值最高。
他预估今年下半年美股将呈现区间震荡行情，循环性消费、金融、科技为成长性较高产业，宜避开非循环性消费与公共事业产业，投资上须留意强势美元冲击美股企业获利的影响。(完)
(整理 董永年; 审校 张喜良)
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