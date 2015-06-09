中国A股今年纳入MSCI机会不大 惟不影响牛市格局--中信证券

路透香港6月9日 - 中国大型券商中信证券(6030.HK)(600030.SS)周二称，预计中国A股今年获纳入MSCI全球指数机会不大，惟不影响牛市格局，内地股市仍有上涨空间。

市场正在等待明天MSCI纳入A股决定，中信证券全球首席经济学家及研究部负责人彭文生在记者会上称，中国的资本帐开放进度非常明显，MSCI纳入A股是迟早的事情，但今年实现的可能性较小，明年的机会比较大。

“是不是今年能够实现？我还是比较谨慎，还要看下半年中国的资本市场放开的措施怎么去推动。”他说。

MSCI明晟将在6月9日宣布，是否推进将中国A股列入MSCI新兴市场指数的计划。该公司表示，若将A股纳入MSCI新兴市场指数，A股将在一段时间内吸引到4,000亿美元资金流入。

尽管中国经济疲弱，内地股市却持续走高。彭文生认为，这个情况显示中国正处于经济周期的下半部，正如美国2008-13年的经济周期一样，中国已进入去杠杆化及追逐金融资产的阶段。

他说，“下半部的调整期可能到2016、17年，取决于政策走向...现在中国股市还没到牛市拐点的时候，但由于估值水平较高，波动性会增加，总体还会继续上升一段时间。”

他认为，其中一个触发股市拐点的潜在可能性是美国加息，因而对全球资金流向产生影响。

中国A股3月以来再现狂飙突进走势迭创新高，沪综指.SSEC时隔七年后于近日重上5,000点整数关口，并创出历史天量。

中信证券认为，今年内中国经济仍然难改下行压力，预测第二季国内生产总值（GDP）增速为6.8%，低于第一季的7%，因进出口疲弱。第三季有可能出现短暂反弹，惟全年GDP增长6.9%。

“第三季经济企稳可能是短暂的，第四季再度下行，因为我们看到政策的意图不是要搞刺激，而是防止经济在短期内大幅下滑。”彭文生说。

他并称，预期下半年中国将减息25个基点，同时视乎外汇占款的情况，将有至少一次下调存款准备金率，以纾缓资本外流压力。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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