中国A股市场整体不存在泡沫 能否尽快稳经济为市场焦点--贝莱德

路透香港6月24日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）(BLK.N)周三称，中国A股市场整体不存在泡沫，只是个别板块出现过热；投资者最关注中国能否尽快稳定经济，预期今年内仍有两次减息和两次降准。

贝莱德中国股票主管朱悦在记者会上称，中国内地股市在12个月内飙升逾倍之后，看来隐约呈现泡沫迹象，但她不认为整体股市存在泡沫，只是个别板块如创业板从估值上看已经过热。

“包括蓝筹股在内的大部分A股市盈率低于20倍，估值合理。”她说，预期A股估值将会正常化，大约在13-15倍市盈率，符合经济和企业盈利增速减慢的表现。

她并称，投资者的关注焦点在于中国能否尽快使得经济稳定下来，以达至“软着陆”，因此减息降准为必要条件。

贝莱德亚洲信贷基金经理陈川俊称，预期今年内中国再有两次减息和两次降准，幅度分别为每次25基点和50基点，以稳定经济发展让改革顺利推进，并避免信贷泡沫扩大。

贝莱德偏好估值较低的香港上市中国股票，特别是中小型企业股份，相信此类股份因流动资金供应而出现的估值折让即将消失。

除中小企之外，H股市场中，贝莱德认为个别银行、房地产发展商及新能源企业仍具吸引的投资机会。而能够受惠于内部需求及结构性改革的企业将可成为赢家。

朱悦称，中国A股被纳入MSCI新兴市场指数只是时间问题，估计A股部分市值获纳入MSCI主要指数，将可能带动100-150亿美元被动基金以及300-400亿美元主动基金入市，相当于过去三个月A股市场成交金额仅约2%，惟对投资气氛却有重要作用。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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