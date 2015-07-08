中国股市大跌增加货币宽松空间 但救市或弊大于利--澳新银行

路透北京7月8日 - 国际投行--澳新银行周三发布报告表示，中国股市近期大跌不会大幅拖累经济增长，维持今年经济增长6.8%的预测。不过央行短期而言将有更大的空间来放宽货币政策，以此来稳定市场情绪，更重要的是降低企业融资成本。

澳新银行大中华区首席经济师刘利刚等在报告中称，目前中国的“救市”弊大于利。中国应该深化金融改革并发展资本市场，但这并非一朝一夕可以通过制造一个股市牛市而实现。这一过程需要改革协调合作。

报告预计，中国央行今年底前将再降息25个基点，并再下调存款准备金率100个基点，财政政策还需要更加积极地来推动经济增长。未来城镇化和“一带一路”的倡议应该需要大量的固定资产投资。

“如果中国实体经济在第三和第四季度出现复苏，预料这将有利于投资者对中国股市信心的恢复。”报告称。

刘利刚等驳斥了呼吁政府干预式救市的观点。其中一种观点是：“一些外资在操纵和卖空的中国股市。政府应该“打老虎”，类似于香港在1998年的做法。”

对此澳新表示不赞同，理由是境内外市场间的股票流通业受到高度监管，其流通的主要途径，例如RQFII、沪港通，其交易额仍受到严格监控。而且，香港1998年干预市场并不是一个好的参照。

在亚洲金融危机中，国外投资者做空港元和操纵恒生指数期货，当时香港政府干预股市目的是扞卫联系汇率制度，而不是救股市。而目前中国并不存在这一现象，人民币的汇率这一轮股市调整中依然稳定。

对于股市大幅调整将导致金融体系不稳定的说法，澳新表示，总体而言，中国银行业的资产负债表依然健康，融资融券账户的迅速增长主要是散户投资者。

目前也并没有任何数据表明，银行广泛接纳企业以股本作为抵押资产进行贷款，这也意味着股市下跌并不会导致大量的不良贷款。散户投资者、机构投资者和券商，在股市大跌中将出现较大亏损，中国的金融体系仍然是稳定的，并未出现系统性的金融灾难。

而对“股市调整会影响消费者的情绪和拖累中国的经济增长”的观点，澳新表示，一般而言，中国股市的走势与消费、投资和经济增长的关联度不高。今年前五个月的社会零售数据继续下跌，与股市反弹的表现脱钩。因此，中国股市的目前的波动不会改变其对中国经济增长态势的判断。

报告主张，新股上市不应该被暂停，股市应该帮助那些过度杠杆化的央企和地方国企实现股权混改。投资者也应学会如何在融资融券交易中控制风险，而不是走向“太大而不能倒”等待政府救市。

中国股市A股保卫战第三天，监管层继续加大救市政策力度，从盘前起即连番祭出新一轮护盘举措。但市场疲态难改，沪综指 .SSEC收跌5.9%。 （完）

(发稿 宿泱韫；审校 黄凯)

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