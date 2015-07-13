未来或有6,000亿元地方养老金可投资于股票市场--中金

路透北京7月13日 - 中国知名投行--中金公司周一发布研究报告称，地方养老金投资将走向市场化，权益类投资比重将大幅提高，预计将有6,000亿元人民币的资金可投资于股票市场，有助于养老基金的保值增值及资本市场的发展。

中金报告指出，基本养老保险逐步实行全国统筹，未来有可能从地方管理交给中央统一管理，基本养老保险逐步实行全国统筹，未来有可能从地方管理交给中央统一管理。

报告称，目前除了广东、山东委托全国社保基金管理部分基本养老保险基金外，各省社会保险基金均由地方社会保障机构管理。地方社保基金结余只能转存定期存款和购买国家债券，并且定期存款占大部分，投资收益偏低。

去年11月以来实行四次降息后，1年期定期存款基准利率已经降至2%。地方社保基金投资收益率也将随之下滑。相比之下，全国社会保障基金2014年投资收益率高达11.4%。中金预计未来会有更多地方社保基金委托全国社保基金管理。

在养老金投资方面，6月29日，人力资源社会保障部和财政部公布《基本养老保险基金投资管理办法》征求意见稿，提出基本养老保险基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于基金资产净值的30%，且不得直接投资于权证；意见反馈截止时间为7月13日。

截至2014年底，养老保险基金结余3.5万亿元，其中需要保留一部分资金用于当期养老金的支付，可投资资金大约2万亿元。中金计算，按照30%的比例，将有6,000亿元资金可投资于股票市场。

中国人力资源和社会保障部新闻发言人李忠稍早表示，养老保险基金进入股市不可能很快达到投资比例的上限，对股市会产生一定影响，但这种影响是平缓和循序渐进的。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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