未来或有6,000亿元地方养老金可投资于股票市场--中金

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月13日 - 中国知名投行--中金公司周一发布研究报告称，地方养老金投资将走向市场化，权益类投资比重将大幅提高，预计将有6,000亿元人民币的资金可投资于股票市场，有助于养老基金的保值增值及资本市场的发展。
中金报告指出，基本养老保险逐步实行全国统筹，未来有可能从地方管理交给中央统一管理，基本养老保险逐步实行全国统筹，未来有可能从地方管理交给中央统一管理。
报告称，目前除了广东、山东委托全国社保基金管理部分基本养老保险基金外，各省社会保险基金均由地方社会保障机构管理。地方社保基金结余只能转存定期存款和购买国家债券，并且定期存款占大部分，投资收益偏低。
去年11月以来实行四次降息后，1年期定期存款基准利率已经降至2%。地方社保基金投资收益率也将随之下滑。相比之下，全国社会保障基金2014年投资收益率高达11.4%。中金预计未来会有更多地方社保基金委托全国社保基金管理。
在养老金投资方面，6月29日，人力资源社会保障部和财政部公布《基本养老保险基金投资管理办法》征求意见稿，提出基本养老保险基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于基金资产净值的30%，且不得直接投资于权证；意见反馈截止时间为7月13日。
截至2014年底，养老保险基金结余3.5万亿元，其中需要保留一部分资金用于当期养老金的支付，可投资资金大约2万亿元。中金计算，按照30%的比例，将有6,000亿元资金可投资于股票市场。
中国人力资源和社会保障部新闻发言人李忠稍早表示，养老保险基金进入股市不可能很快达到投资比例的上限，对股市会产生一定影响，但这种影响是平缓和循序渐进的。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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