下半年中国A股震荡以重建估值体系 8-9月迎来蜜月期--申万宏源

路透上海7月22日 - 在中国A股市场一场罕见的股灾初步稳定之际，国内大型券商--申万宏源预计，下半年A股市场窄幅震荡将是主旋律，市场估值体系需要重建。而8-9月为多个重要事件集中的时间窗口，A股届时有望迎来阶段性蜜月期。

在周三举行的中期策略会上，申万宏源研究所首席策略分析师王胜认为，下半年上证综指.SSEC走势呈现“上有顶，下有底”，核心波动区间为3,200-4,600点。

他解释说，基于中报预告调整后的上市公司2015年业绩增速和历史估值水平测算的合理位置约在3,300点，这同时也是融资融券和股权质押的风险底线，构成三重底；而4,500点是救市国家队退出的关键点位；因此预计沪综指的核心波动区间在3,200-4,600点，创业板指的核心波动区间为1,650-3,200点。

沪综指周三收报4,026.045，涨0.21%；创业板指P收在2,897.373点。

他认为，下半年股市的潜在风险包括上市公司业绩不达预期、两融和股权质押等系统性风险被触发、美联储加息及A股注册制改革的进程超预期。

另外，未来两个月有多个重大事件将发生，例如7月底到8月初的北戴河会议、国家主席习近平9月可能访美，10月召开的中共十八大五中全会等，预期该段时间的政策维稳将是股市主基调。

他建议下半年可重点关注消费电子、新材料、机器人、医疗服务、农业等行业，而上半年作为行情主线的计算机、通信、纺织服装和轻工制造等板块下半年可能只适合标配。在主题投资方面，国企改革及十三五规划都是不错的选择。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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