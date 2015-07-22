中国A股需要休养生息 深港通或延后推出--上投摩根

路透香港7月22日 - 中国中外合资基金公司上投摩根周三称，A股市场在未来一段时间需要休养生息，料下半年表现回稳，暂时不会有退市动作；而监管层以稳A股为前提下，深港通可能会延后推出。

上投摩根资产管理（香港）投资总监张淑婉在记者会上称，估计高风险的场外配资已经清理得差不多，政府暂时不会退市以免制造另一个恐慌，故预料下半年A股将会呈区间震荡、相对稳定的状况。

“在这个时间点上股市应该是休养生息，不是一下子拉上4,500点的关键位，而是在再上来的过程当中陆陆续续震荡，然后把过去赔钱的票子慢慢消化掉。”她说。

上投摩根原预期深港通将于今年11月启动，然股灾过后，监管层首要任务是让A股稳定下来，因此认为深港通的推出时间可能滞后。

这次中国采取不寻常的方式救市，包括证金公司注资公募基金、暂停IPO、超过半数公司停牌自保等，张淑婉认为反映出跌市时所有规则都不适用，令外资留下了比较负面的印象。

上投摩根香港资深基金经理司徒芳华称，市场出现系统性风险的机会很小，A股牛市的判断基础没有改变，但市场在经济前期的大幅上升和最近的调整后，今后需要持续观察市场信心的恢复和政府对流动性宽松政策的态度变化。不过，部分估值过度透支的个股仍会面临着一定的调整压力。

她说，“第三季重点关注跟踪政策落地的投资机会，预期国企改革顶层设计方案将于下半年出台，互联网、新能源汽车等战略新兴产业政策也将陆续出台。中长期继续看好传统行业积极转型和升级。”

上投摩根认为，下半年宽松货币政策导向逆转的机会不高，流动性仍将维持充裕。如果美联储年内开始加息至少1次，中国央行在下半年降息空间将会缩小，但存款准备金率还有空间进一步下降，对冲外汇占款流出，投放基础货币。

中国股市沪综指.SSEC6月中旬出现连续下跌，最大累计跌幅逾34%，本月中旬以来在政府多项救市举措下开始反弹回升，迄今自低点上涨约20%。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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