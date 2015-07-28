中国救市措施治标不治本 A股估值仍须下调--瑞银

路透香港7月28日 - 投行瑞银周二称，由国家队入市救市的措施治标不治本，中国A股估值仍须下调，股市才有望反弹。

瑞银H股策略分析师陆文杰在记者会上称，由国家队买入大量股票确实可收托市作用，但却不能解决根本问题，现在无论是散户或者是机构投资者都没有很强的偏好说把钱加到股市去，市场信心正在逐步往下。

“根本问题是估值太贵、盈利不支持、故事太多，这个不解决，救市都是短期效果。”他说。

他指出，救市基金在A股的占比只有1%，且不是同一步伐在买A股，散户的占比仍然很高，意味着A股将会处于震荡下行的轨道。整体A股撇除银行的市盈率仍达40倍，小型公司估值特别贵，投资者的持仓又偏重于创业板公司，因此估计，A股仍有逾30%下行风险。

瑞银预期，下半年企业盈利增长动力减退，此前受原材料跌价带动的盈利反弹因素消失，相反工业企业收入下降，反映需求未见改善，或对盈利带来压力。

此外，国家队入市亦引发一些担忧。陆文杰称，国家队在相对高位（20倍市盈率）入市，会限制大规模购买股票的意欲，而国家队持续入市将令“国有化”情况加剧。

虽然A股下跌将拖累H股表现，但陆文杰认为，H股的抗跌力较强，估计下行风险大约10%，因为国际投资者在5、6月已降低H股的仓位，因此在6月中以来的跌市之中受伤不严重，也缓解了部分下行压力。

“A股投资者会继续加杠杆以搏取A股反弹，但香港投资者不太相信反弹。”他说，国际投资者多是较长期的投资者，在资本市场开放和A股加入MSCI的愿景下对三年后中国股市还是看涨，然外资不会马上大规模入市，而是会选择购买合适和估值便宜的股票。

瑞银认为，现时消费、银行、IT硬件以及医疗板块估值吸引，对券商则看淡。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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