人民币小幅贬值对股市冲击有限 航空房地产科技成输家

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月12日 - 人民币持续贬值拖累香港恒生指数.HSI周三午盘盘中挫逾2.6%或600点，至约一个月低位，主要由腾讯(0700.HK)和中国海外发展(0688.HK)引领。综合多间投行报告指出，人民币小幅贬值对股市整体冲击有限，航空、房地产和资讯科技板块则将是贬值的输家。
以下为各投行报告摘要：
**花旗**
预期未来12个月人民币兑美元贬值4.2%，对股市来说是双刃剑，一方面有利于资本市场改革及改善出口表现，另一方面可能触发资本外流以及盈利汇兑损失。但认为负面影响可控，故维持2016年中MSCI中国指数.MSCICN目标93点，较现水平65点约有43%上升空间。人民币贬值对科技、非必需消费以及银行影响正面，但削弱交通运输、公用事业、原材料以及能源行业。
**汇丰**
参考过去两次人民币兑美元贬值的经验，航空和房地产表现落后，能源、公用事业和电讯则会跑赢大市。人民币兑美元贬值2%对股票影响很小，但对负债沉重的企业来说，尤其是那些拥有美元债的企业所受冲击最大。出口板块在MSCI中国指数的占比有限，因此人民币贬值得益不大。
**瑞银**
人民币可控的小幅贬值不会改变对H股市场正面看法，H股预测市盈率只有9.5倍，况且美元走强令到过去数月大部分其他新兴市场货币出现贬值，加上中国央行很大机会针对资本外流而做出量宽举动，使本土融资成本保持低企，因而降低系统性风险并有助股票估值回升。
不过，不能排除未来数月贬值预期使人民币成为市场炒卖焦点，如果全球资金都下注于人民币大幅贬值，若然是贬值10%或以上，H股有可能会下跌超过20%。但该行相信，单边投机交易相当困难，因央行有很强能力使人民币稳定。
**瑞信**
如果中国较有把握人民币加入SDR，相信政府宁愿维持汇率稳定而不会有进一步改革行动。
假设人民币一次性贬值10%，房地产行业将是最大输家，其中以SOHO中国(0410.HK)情况最差，因公司有大量未对冲外债。相反，能源和材料行业因业务按国际商品订价，可能会是最大赢家。
**中金**
人民币贬值对拥有较高外销比例的企业可望受惠，例如电子用品、纺织及服装以及家庭电器。
倚赖进口商品作为原材料的行业包括航空、钢铁及纸类，弱人民币会加重其生产成本及蚕食利润。
从汇兑收益/亏损的角度出发，对汇率敏感企业一般都会积极进行外汇对冲，因而产生汇兑收益/亏损，以航空和资讯科技行业为例，去年的汇兑损失相当于其收入比重最高。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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