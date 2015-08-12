人民币小幅贬值对股市冲击有限 航空房地产科技成输家

路透香港8月12日 - 人民币持续贬值拖累香港恒生指数.HSI周三午盘盘中挫逾2.6%或600点，至约一个月低位，主要由腾讯(0700.HK)和中国海外发展(0688.HK)引领。综合多间投行报告指出，人民币小幅贬值对股市整体冲击有限，航空、房地产和资讯科技板块则将是贬值的输家。

以下为各投行报告摘要：

**花旗**

预期未来12个月人民币兑美元贬值4.2%，对股市来说是双刃剑，一方面有利于资本市场改革及改善出口表现，另一方面可能触发资本外流以及盈利汇兑损失。但认为负面影响可控，故维持2016年中MSCI中国指数.MSCICN目标93点，较现水平65点约有43%上升空间。人民币贬值对科技、非必需消费以及银行影响正面，但削弱交通运输、公用事业、原材料以及能源行业。

**汇丰**

参考过去两次人民币兑美元贬值的经验，航空和房地产表现落后，能源、公用事业和电讯则会跑赢大市。人民币兑美元贬值2%对股票影响很小，但对负债沉重的企业来说，尤其是那些拥有美元债的企业所受冲击最大。出口板块在MSCI中国指数的占比有限，因此人民币贬值得益不大。

**瑞银**

人民币可控的小幅贬值不会改变对H股市场正面看法，H股预测市盈率只有9.5倍，况且美元走强令到过去数月大部分其他新兴市场货币出现贬值，加上中国央行很大机会针对资本外流而做出量宽举动，使本土融资成本保持低企，因而降低系统性风险并有助股票估值回升。

不过，不能排除未来数月贬值预期使人民币成为市场炒卖焦点，如果全球资金都下注于人民币大幅贬值，若然是贬值10%或以上，H股有可能会下跌超过20%。但该行相信，单边投机交易相当困难，因央行有很强能力使人民币稳定。

**瑞信**

如果中国较有把握人民币加入SDR，相信政府宁愿维持汇率稳定而不会有进一步改革行动。

假设人民币一次性贬值10%，房地产行业将是最大输家，其中以SOHO中国(0410.HK)情况最差，因公司有大量未对冲外债。相反，能源和材料行业因业务按国际商品订价，可能会是最大赢家。

**中金**

人民币贬值对拥有较高外销比例的企业可望受惠，例如电子用品、纺织及服装以及家庭电器。

倚赖进口商品作为原材料的行业包括航空、钢铁及纸类，弱人民币会加重其生产成本及蚕食利润。

从汇兑收益/亏损的角度出发，对汇率敏感企业一般都会积极进行外汇对冲，因而产生汇兑收益/亏损，以航空和资讯科技行业为例，去年的汇兑损失相当于其收入比重最高。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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