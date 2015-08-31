中国股票价值开始显现 但是缺乏催化因素--瑞银

路透北京8月31日 - 投资银行--瑞银最新报告认为，中国股票价值开始显现，但是缺乏催化因素。对中国股票仍持中性立场，看好保险和电信板块、领先风电和核电企业以及部分领先的互联网企业。

此份财富管理投资总监办公室发布的报告认为，MSCI中国指数目前的估值不高，但汇率波动为投资中国股票产生了另一种不确定性。投资者应该专注于防御性板块和有着稳健增长前景并且不高度依赖于整体经济增长的股票。

报告称，对于银行、保险和房地产等利率敏感型板块，中国央行政策调整的影响有中性也有利好。报告认为降息降准对于中资银行的盈利影响有限，降准50个基点的有利效果被降息和取消一年期以上存款利率上限产生的负面影响所抵消。

以下是报告全文：

中国央行在昨天收盘后宣布分别将基准利率和银行的存款准备金率下调25和50个基点。这是在A股市场于四个交易日挫跌约22%后之所作的最新调整，这一举措应被视为意在限制金融风险和支持经济增长。一些指定贷款机构的存款准备金率定向下调了50和300个基点。

此外，央行也取消一年期以上的存款利率上限，这是迈向利率自由化的另一个积极措施。考虑到7月份疲软的中国宏观经济数据和资本持续外流、上周五差强人意的8月份财新制造业PMI初值和9月3日阅兵前部分工厂的暂时关闭，中国央行最新的宽松举措并不令人意外。

展望未来，我们认为最新的降息降准以及近期对于基础建设项目的财政和行政政策支持，应可让投资者相信中国经济增长将在年底前复苏。我们对中国股票仍持中性立场，看好保险和电信板块、领先风电和核电企业以及部分领先的互联网企业。中国央行的最新举措也巩固了我们看好亚洲高收益债券的观点。

宏观

政策调整旨在稳定金融和支持经济增长。降准降息的组合拳将可安抚市场情绪、加强国内流动性和降低借贷成本。近期A股市场的抛售和人民币意外贬值增加了资本外流的风险。事实上，7月份中国央行的外汇资产大幅减少（外汇占款剧降3080亿人民币）和国内货币市场利率的上扬意味着资本外流在近几周内可能加剧。

因此需要通过降准确保充足的流动性，维持足够的货币和信贷供应。在经济增长方面，虽然近期宏观数据显示经济正在企稳，但是8月份财新制造业采购经理人指数（PMI）初值仅47.1，引发了增长动能可能再度放缓的担忧，这将会导致今年的官方增长目标难以实现。因此，需要放宽货币政策为持续的财政扩张提供补充和支持经济增长。

鉴于市场担心人民币进一步贬值，我们预计资本外流在近期内将会延续，这可能会触发进一步降准。此外，由于大宗商品价格下滑和近期猪肉价格涨势缓慢，近几个月内通胀不太令人担忧，也会存在一些降息空间。政府也会继续加大财政支出并通过政策性银行加速基础设施投资。

股票：价值开始显现，但是缺乏催化因素

MSCI中国指数的估值不高，12个月远期市盈率为8倍，较长期历史平均水平相差一个标准差。其静态市净率为1.2倍，接近于上一次金融危机时的估值水平。但是，近期美元/人民币汇率的波动性为投资中国股票增加了另一个变数。我们建议投资者应该专注于防御性板块和有着稳健增长前景并且不高度依赖整体经济增长的股票。我们看好诸如保险和电信板块、领先风电和核电企业以及部分领先的互联网企业。

对于银行、保险和房地产等利率敏感型板块，中国央行政策调整的影响有中性也有利好。我们认为降息降准对于中资银行的盈利影响有限，降准50个基点的有利效果被降息和取消一年期以上存款利率上限产生的负面影响所抵消。

在近期回落之后，中资银行H股估值接近0.8倍市净率的历史低点，股息率超过6%。鉴于硬着陆情形并非我们的基本假设，我们认为目前的估值应是一个支撑水平。进一步的政策放宽和持续的地方政府债务置换计划将成为中长期的催化因素。

已经发布业绩的中资银行报出了强劲的手续费收入增长（尤其是理财相关业务），这抵消了信贷成本增加。中资银行的不良贷款率在2015年上半年期间上升39个基点，反映了目前周期的特征。

正面讯息是，一家银行近期表示股市波动对于其盈利影响有限，这能够为投资者带来安抚。我们认为地方政府债务置换、宏观政策刺激和稳定的楼市将有助于银行业控制不良贷款的上升趋势。

H股中的中资保险公司将会受益于货币宽松周期。中国寿险企业倾向于储蓄型产品，而流动性能够对这些产品的需求产生影响。宽松货币政策带动的流动性增长将会提振产品销售。

下调利率的影响需要时间才能充分显现，因为资产年期通常超过5年。除了行业基本面前景稳健以外，我们认为中资保险H股目前估值也颇具吸引力，因为该板块的股价/内涵价值比较历史平均水平低了1个标准差。

中国房地产开发商也会受益于货币宽松周期，因为他们的流动性和融资成本将会显着改善。今年按揭监管的放宽也会提高房屋的购买力。虽然土地销售和其他数据依然低迷，但销量、房价和去库存化已经连续三个月出现好转。政府有可能推出更多针对具体行业的措施。 信用债券：持续放宽货币政策将有利于高收益债券。

我们预计美元高收益债券市场将会受益于最新的降准降息行动。自中国央行从2014年第四季度开始宽松周期以来，中国境内利率已经大幅下滑，基准AAA级银行间商业票据收益率已经从12月中旬的5%下降至目前的3.7%。最近的降息降准很可能巩固这一趋势，帮助企业进一步降低其融资成本。

此外，国内流动性的不断增加和监管放宽使更多企业（尤其是开发商）减少在海外发行美元高收益债券，转而选择国内债券市场，以降低再融资和汇率风险。事实上，截至2015年上半年，开发商的境内债券发行量已经达到738亿人民币的高点记录。

而其离岸债券发行量已经连续三个半年度出现下降，减少至72亿美元。在美元高收益债券供应量有所下滑之际，境内投资者的需求依然强劲，因为今年债券收益率持续下滑，为该资产类别提供了很好的技术面支撑。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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