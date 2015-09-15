中国过早出手令救市难度增加 A股或下试2700点--中信里昂

中信里昂内地及香港策略研究部主管张耀昌在记者会上称，中国A股仍有调整压力，因中国经济仍处于下行趋势，且股市估值较高。预期直至明年上半年制造业采购经理人指数（PMI）将保持低于50的荣枯线，股市尚未见底。

“我们不反对政府支持股市的做法，尤其是市场正面临系统性风险，但是在估值仍然偏高的时候给予太多援助且过早干预，这样的支持难以为继。”他说。

他认为，政府与市场的这场股市角力，最终会由市场力量胜出，因在经济下行的过程中，股市难说见底，预期沪综指有机会下滑至2,700点。

“政府一旦收手不提供支持，股市立即会下跌，情况正如香港H股一样，在没有国家队以及对冲基金较活跃的市场上，中资股估值相对较低。”张耀昌说。

沪综指周二缩量收跌3.5%，报3,005.172点，市场信心溃散中小盘个股继续领跌。

中信里昂预期，中国经济至2017年才有望企稳，到2020年GDP(国内生产总值)增速为5%，2030年增速为3%；而互联网与服务业对经济发展和就业带来支持。

中国此前公布国企改革指导意见，对此张耀昌表示，国企改革不会改变中国短期经济面貌，但企业加快出售资产提升效益的举动可以为股市注入催化剂，并带来短期交易机会。

投资策略方面，中信里昂根据市帐率、股本回报率、息税前利润、自由现金流收益率几项指标，拣选出11支价值股，分别为阿里巴巴(BABA.N)、中国海外发展(0688.HK)、长实地产(1113.HK)、万科(2202.HK)、恒安(1044.HK)、华润电力(0836.HK)、Vipshop(VIPS.N)、招商局国际(0144.HK)、北京控股(0392.HK)、海尔电器(1169.HK)以及九兴控股(1836.HK)。

中信里昂的中港焦点投资组合偏重于互联网行业，占比27%，其次为保险、地产和非必需消费各占12%。今年上半年该组合升11%，但跑输大市2%。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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