中国过早出手令救市难度增加 A股或下试2700点--中信里昂

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港9月15日 - 中国大型券商--中信证券(6030.HK)(600030.SS)的香港分支--中信里昂周二称，中国政府过早出手令救市难度增加，预期A股沪综指.SSEC有机会下试2,700点，即较现水平仍有约10%下跌空间。
中信里昂内地及香港策略研究部主管张耀昌在记者会上称，中国A股仍有调整压力，因中国经济仍处于下行趋势，且股市估值较高。预期直至明年上半年制造业采购经理人指数（PMI）将保持低于50的荣枯线，股市尚未见底。
“我们不反对政府支持股市的做法，尤其是市场正面临系统性风险，但是在估值仍然偏高的时候给予太多援助且过早干预，这样的支持难以为继。”他说。
他认为，政府与市场的这场股市角力，最终会由市场力量胜出，因在经济下行的过程中，股市难说见底，预期沪综指有机会下滑至2,700点。
“政府一旦收手不提供支持，股市立即会下跌，情况正如香港H股一样，在没有国家队以及对冲基金较活跃的市场上，中资股估值相对较低。”张耀昌说。
沪综指周二缩量收跌3.5%，报3,005.172点，市场信心溃散中小盘个股继续领跌。
中信里昂预期，中国经济至2017年才有望企稳，到2020年GDP(国内生产总值)增速为5%，2030年增速为3%；而互联网与服务业对经济发展和就业带来支持。
中国此前公布国企改革指导意见，对此张耀昌表示，国企改革不会改变中国短期经济面貌，但企业加快出售资产提升效益的举动可以为股市注入催化剂，并带来短期交易机会。
投资策略方面，中信里昂根据市帐率、股本回报率、息税前利润、自由现金流收益率几项指标，拣选出11支价值股，分别为阿里巴巴(BABA.N)、中国海外发展(0688.HK)、长实地产(1113.HK)、万科(2202.HK)、恒安(1044.HK)、华润电力(0836.HK)、Vipshop(VIPS.N)、招商局国际(0144.HK)、北京控股(0392.HK)、海尔电器(1169.HK)以及九兴控股(1836.HK)。
中信里昂的中港焦点投资组合偏重于互联网行业，占比27%，其次为保险、地产和非必需消费各占12%。今年上半年该组合升11%，但跑输大市2%。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。