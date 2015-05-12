营改增将成银行今年重大挑战 信贷资产证券化空间大--安永

路透香港5月12日 - 中国上市银行一季度整体净利再下台阶，国际会计咨询公司安永周二发布报告称，从营业税到增值税的税制变化（“营改增”）将是2015年金融行业面临的重大挑战，加上监管趋严、市场竞争愈加激烈，推进全面变革将是银行新出路。

安永大中华区金融服务首席合伙人陈凯认为，营改增影响的不仅仅是银行业的收入和费用等财务数据，银行业需要重新考虑在增值税下针对不同客户的定价政策，并考虑对有关合同文本、业务流程、IT系统进行修订。

"营改增预计6月底、7月初就会出台，时间压力大，银行业需提早厘定金融产品合约。"他称。

由于预计从政策出台到实施，银行业可能只有不到半年的应对时间，银行需要及早为营改增做积极的准备。

2015年第一季度16家A股上市银行净利润同比增长3.25%，比2014年同期放缓8.59个百分比；而一季度末不良贷款率则比2014年末增加0.11个百分比至1.33%。

对于上周末中国央行降息之举，陈凯认为，今次属于平衡减息，同时央行将金融机构存款利率浮动区间的上限，由存款基准利率的1.3倍调高至为1.5倍，有助纾缓贷款压力，扩阔银行贷款议价空间，相信净息差短期或有压力，主要来自心理上，但实体影响不大。

他并表示，银行业净利润增速下降主要受贷款减值损失计提增加的影响，不良贷款已连续三年上升、2014年度关注类贷款亦普遍上升，信用风险防控亦是上市银行面临的最大挑战之一。

安永报告认为，经济下行阶段盈利增速放缓，中国上市银行正加快推进组织架构变革，并顺应互联网金融发展大趋势，在加快管道变革，并在提高风险和资产管理能力。

从长远来看，经济结构调整、金融改革红利等将逐步释放，中国经济将重新驶入上行轨道。加上新型城镇化、“一带一路”、人民币国际化等国家战略的实施与推进，中国银行业将迎来新的增长机遇。

**信贷资产证券化及托管业务空间大**

2014年是中国信贷资产证券化及托管业务高速发展的一年。

安永大中华区金融服务部主管合伙人梁成杰认为，在证券化市场备案制加央行注册制的简政放权下，将进一步推动信贷资产证券化业务的发展，银行业有望在信贷结构调整和中间业务开拓中赢得更大的发展空间。

2014年，中国共发行了66笔信贷资产支持证券，总金额2,819.81亿元，发行规模接近以去八年试点发行量总和的3倍。

此外，在各项中间业务中，托管业务因具成本和风险低、收入和资金沉淀稳定等优势，成为了各大银行战略性业务。

梁成杰亦表示，利率市场化和资产管理业务改革的大背景下，各家上市银行特别是中小银行力争通过在托管业务上抢占市场份额，寻求新的利润增长点。

2014年21家上市银行总体托管业务较上年增长16.73%，其中除5家大型银行以外的16家上市银行增长达47.41%。

在谈到中国银监会近期或取消存贷比监管指标问题时，梁成杰称，该指标计算方法单一，未必能准确反映银行的流动性水平，相信监管机构会引入更有效的评估指标，例如符合巴塞尔III指引的净稳定资金比率(NSFR)等指标。（完）

(记者 赵红梅；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。