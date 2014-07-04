《RCIF专栏》人民币国际化不可忽视贸易计价

(本专栏出自中国社科院世界经济与政治研究所国际金融研究中心(RCIF)研究员，由不同作者定期提供，仅代表本人观点。)

作者 陆婷

继密集落子欧洲后，人民币国际化又将再下一城。7月3日，中韩两国发表联合声明，同意致力于建立韩元兑人民币直接交易市场，并在首尔设立人民币清算安排。在此之前，俄罗斯央行总裁也宣称，卢布与人民币互换协议接近达成。至此，人民币全球清算网络的布局已日趋清晰，货币直接交易、签署清算合作备忘录、指定清算行，成为推动人民币跨境贸易结算，促进人民币离岸市场发展的经典组合拳。

近几年，人民币在跨境贸易结算领域中所取得的成绩有目共睹。根据央行统计数据，2014年一季度跨境贸易人民币结算业务累计发生1.65万亿元，同比增长64%，与2009年试点起步时的35.8亿元不可同日而语。环球同业银行金融电讯协会SWIFT的数据也显示，今年5月人民币在全球支付货币中排名第七，位列美元、欧元、英镑、日元、加元与澳元之后。

然而，与其他国际货币通常在跨境贸易中兼做计价和结算货币不同，人民币的贸易计价职能并未伴随着跨境贸易结算的增长而得到提升。许多企业在跨境贸易中都不采用人民币计价，而仅将其作为结算货币。在人民币投资渠道仍旧匮乏的情况下，不少境外企业愿意选择人民币作为结算货币，很大程度上是青睐于人民币的升值空间。未来随着人民币双向波动预期的增强，这一驱动因素所带来的结算份额必势必有所下滑，因此就整体而言，人民币跨境贸易结算规模是否还能保持强劲的增长势头还未可定论。

相比起结算这种随行就市的特征，人民币贸易计价职能的培育可能更有助于增加人民币国际化的可持续性，并促使人民币具有更强的外部效应。目前，企业在跨境贸易合同和跨境支付单据中采用人民币作为计价货币并不存在制度障碍，但由于我国进出口企业面临着议价权较弱、国内金融市场开放程度不足等实际困难，往往无法自主选择计价货币，人民币计价职能也无从得以发挥。

理论上，企业在跨境贸易中选择何种货币作为计价货币主要取决于三方面因素：一是该种货币币值的稳定性，这又进而受到货币发行国经济状况、货币及汇率政策的影响；二是商品的差异化程度以及市场占比，商品差异化程度越高，所占市场份额越大，出口企业越有议价权，更倾向选择本国货币作为计价货币，以转嫁相应的汇率风险，反之由于产品可替代性较强，出口企业担心丧失市场竞争力，更倾向于与同行业竞争企业使用相同的货币计价；三是货币发行国的金融市场发展程度，成熟开放的金融市场意味着较低的交易成本以及丰富的风险对冲工具。

从这三方面来考虑，人民币作为贸易计价货币有它初步的基础，但差距也不容小觑，人民币想成为真正意义上的计价货币依旧任重道远。由于贸易计价货币选择，完全属于市场决策行为，因此要促进人民币计价货币职能的发挥，着力点应放在条件创造上，如继续深化境内人民币金融市场的改革，逐步提高其开放程度等。部分情况下也可考虑以我国在国际市场上交易份额较高的大宗商品为突破口，尝试培育人民币的计价功能。例如，伴随着卢布-人民币互换协议的实现，或可鼓励国内企业在与俄罗斯进行能源、原材料双边贸易时，通过谈判协商等方式，采用人民币作为计价货币。

总体而言，人民币国际化进程正在不断加速，人民币在全球范围内受到的认可程度也日益提升，但要成为能与美元、欧元三足鼎立的国际货币还为时尚早。一些国际货币所必须具备的货币职能，人民币现在尚处于初期培育阶段。逐渐成形的全球清算网络以及高速增长的跨境结算规模虽可喜可贺，但未来人民币国际化的攻坚战场还在于国内金融改革与开放。(完)

（国际金融研究中心，即RCIF，隶属于中国社会科学院世界经济与政治研究所，成立于1995年，其宗旨是以全球为视角，研究中国对外金融和经济关系中的重要理论和政策问题，跟踪市场变化，关注政策研究，对国际金融领域重大问题进行及时和客观分析，并提供对策建议。中国社会科学院学部委员余永定是中心第一任主任，高海红为RCIF现任主任。）

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