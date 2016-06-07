壳牌称在收购BG Group后将退出多达10个国家

路透伦敦6月7日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)周二表示，在以540亿美元收购BG Group之后，将出售多达10%的油气产能、退出多达10个国家，藉以缩减成本。

该集团在2月完成交易后提出策略展望，称2020年之前将维持年度支出在300亿美元以内，2016年资本支出计划则是三度调降至290亿美元，起初规划为350亿美元。

皇家荷兰/壳牌石油集团为全球第二大油气公司，该公司亦宣称在与BG整合之后将节省多达45亿美元成本，较先前的预估高10亿美元。(完)