壳牌称在收购BG Group后将退出多达10个国家

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月7日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)周二表示，在以540亿美元收购BG Group之后，将出售多达10%的油气产能、退出多达10个国家，藉以缩减成本。
该集团在2月完成交易后提出策略展望，称2020年之前将维持年度支出在300亿美元以内，2016年资本支出计划则是三度调降至290亿美元，起初规划为350亿美元。
皇家荷兰/壳牌石油集团为全球第二大油气公司，该公司亦宣称在与BG整合之后将节省多达45亿美元成本，较先前的预估高10亿美元。(完)
(编译 张明钧; 审校 杜明霞)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。