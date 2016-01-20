皇家荷兰/壳牌预计将在数周内完成对BG的收购案

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦1月20日 - 全球最大的石油公司之一--皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS周三表示，预计对BG Group的约490亿美元收购案将在“数周”内完成。
壳牌将在一周后召开股东大会，就此收购案进行投票。公司表示，预计全年核心获利介于104-107亿美元，略低于公司此前预估的108亿美元。
壳牌维持2016年资本投资目标在330亿美元不变。（完）
(编译 高琦 审校 戴素萍)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。