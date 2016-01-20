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国际财经 | 2016年 1月 20日 星期三 16:47 BJT

皇家荷兰/壳牌预计将在数周内完成对BG的收购案

路透伦敦1月20日 - 全球最大的石油公司之一--皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS周三表示，预计对BG Group的约490亿美元收购案将在“数周”内完成。

壳牌将在一周后召开股东大会，就此收购案进行投票。公司表示，预计全年核心获利介于104-107亿美元，略低于公司此前预估的108亿美元。

壳牌维持2016年资本投资目标在330亿美元不变。（完）

(编译 高琦 审校 戴素萍)

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