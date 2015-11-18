纽约第五大道商舖租金全球最贵 高铜锣湾五成--戴德梁行

路透香港11月18日 - 国际物业顾问--戴德梁行周三发表的报告指出，美国纽约第五大道的商舖租金仍高踞全球之冠，比第二位的香港铜锣湾高出近五成。受到零售销售下滑及访港旅客人数减少影响力，铜锣湾区主要街道的舖租正面对下调压力。

戴德梁行报告称，虽然过去12个月全球经济不明朗因素增加，但报告所涵盖的街道中，约35%的街舖租金仍有上涨。首位纽约第五大道上段2015年的每年每平方尺租金达3,500美元，第二位铜锣湾及第三位的巴黎香榭丽舍大道的舖租分别为2,399美元及1,372美元。

在亚太区方面，报告指中国零售市场正面对因零售放缓及旅客人数减少而导致的商舖租金下降，但这也促成了更多国际奢侈品牌及名店进驻。然而中国政府的加息措施，或会影响消费者的购买力。另外，澳洲及新西兰，以及马尼拉大都会地区则受到国际知名品牌的垂青。

＂亚洲整体商业市场的前景较为正面，预料未来五年间以美元计算的销售增长平均可望达到8.5%。＂戴德梁行亚太区商业地产租户代表主管宁孝言表示。

他表示，旅客人数增加，为核心、人流畅旺的商业地区的零售需求提供了稳健增长的基础。虽然亚太区内电商崛起，但实体商店仍然重要，商舖业主需要做的就是改良购物环境及顾客体验，以期争取更多客源。

报告预计，到2018年，中国将成为全球最大的零售市场。虽然主要商业街道上的实体商店及购物中心仍然很受欢迎，但随着电商及网络营销市场大行其道，实体商店的销售增长亦见放缓。而目前市场由国内电商主导的局面，令外国的电商难以加入分一杯羹。

另一方面，国内经济增长前景被看淡，加上政府的反贪腐工作，为奢侈品市场发展增添不确定因素。不过，国内中产阶级的扩张预计将有助于中高档轻奢侈品牌的快速增长。此外，上海迪士尼乐园明年开幕，预计也会推动新一轮以儿童消费为主的商业热潮。

香港的铜锣湾今年继续成为亚太区最昂贵的商业地段，然而受到销售下跌及旅客人数减少的影响，区内主要街道的舖租也面对下调的压力。不过，该行表示，从正面来看，铜锣湾区部分店舖租金下降，对租户则较为有利。（完）