仲量联行今年中印将新增1,250个职位--亚太CEO

路透香港2月2日电---全球第二大地产服务公司仲量联行(Jones Lang LaSalle)(JLL.N)的亚洲业务主管表示,今年将在中国和印度增加约1,250个职位,在地产市场面临不寻常的起伏之际,积极在这些新兴市场以及印尼寻求成长.

"我们预期2012年地产市场市况将有更多差异,超乎亚太区投资者的记忆所及,"仲量联行亚太区首席执行官Alastair Hughes表示,"我们可能会发现北京写字楼租金飙涨15%,同时出现香港写字楼租金大降15%,这是非常不寻常的."

仲量联行在亚洲拥有2.2万名员工,料将在此地区并购更多地产经纪商,以达成该公司在亚洲与当地业者合作的目标,突破其客户基础为跨国企业和全球地产投资人的传统.

"如果不进行一些并购我才会感到意外,"Hughes说."目前正是非常成熟的环境."(完)

--编译 沈以文/李婷仪;审校 蔡美珍/田建华

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