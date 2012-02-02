仲量联行今年中印将新增1,250个职位--亚太CEO

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透香港2月2日电---全球第二大地产服务公司仲量联行(Jones Lang LaSalle)(JLL.N)的亚洲业务主管表示,今年将在中国和印度增加约1,250个职位,在地产市场面临不寻常的起伏之际,积极在这些新兴市场以及印尼寻求成长.
"我们预期2012年地产市场市况将有更多差异,超乎亚太区投资者的记忆所及,"仲量联行亚太区首席执行官Alastair Hughes表示,"我们可能会发现北京写字楼租金飙涨15%,同时出现香港写字楼租金大降15%,这是非常不寻常的."
仲量联行在亚洲拥有2.2万名员工,料将在此地区并购更多地产经纪商,以达成该公司在亚洲与当地业者合作的目标,突破其客户基础为跨国企业和全球地产投资人的传统.
"如果不进行一些并购我才会感到意外,"Hughes说."目前正是非常成熟的环境."(完)
--编译 沈以文/李婷仪;审校 蔡美珍/田建华
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