万科称重组交易金额巨大 还在与其他潜在对手方谈判和磋商

路透北京3月24日 - 中国最大房地产开发企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周四表示，本次重组较为复杂，交易金额巨大，除深圳地铁等潜在交易对手外，公司还在与其他潜在对手方进行谈判和磋商。

该公司在香港联交所发布的公告并称，公司A股股票将继续停牌；而鉴于本次筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

万科已经于3月12日和深圳市地铁集团有限公司签署了合作备忘录，此前在去年12月25日，就拟议交易与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书。

万科A停牌前收在24.43元人民币，预计将最迟于6月18日复牌；而H股已在1月初复牌，周四收盘报18.5港元。

万科与“宝能系”去年底爆发收购大战，截止去年底收购方宝能投资旗下钜盛华和前海人寿，对万科的合计持股升至24.26%，为第一大股东；而万科管理层对宝能系的收购相当抵触，董事长王石公开反对宝能系的入主。

而此前的第一大股东及万科的盟友华润公司直接及间接持股为15.29%，即使加上万科在事业合伙人制下持有的约4.48%股份，与宝能系差距较大。去年12月21日，万科紧急停牌，筹划重大资产重组，外界普遍认为万科希望能找到“白马骑士"，提高自己这方的持股量。（完）