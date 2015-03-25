今年亚洲对外资本输出仍高速增长 因政策面趋宽松--高力

路透上海3月25日 - 国际商业地产服务商--高力国际周三发布报告预计，今年亚洲房地产领域的对外资本输出仍将保持高速增长，因政策面趋宽松及传统投资者的持续追捧，而亚洲亦是全球资本最为关注区域之一，今年投向亚洲房地产的外来资本有望增加一倍。

亚洲地区内，上海、香港及新加坡仍是最佳投资目的地的前三甲。而纽约、伦敦、悉尼和墨尔本等主要门户城市仍是亚洲投资者进行对外投资的首选目的地，不过随着现有高收益资产被逐渐抢占，加上本地投资者的竞争加剧，亚洲资金已开始转战这些城市的边缘地段。

高力国际亚洲资本市场与投资服务董事总经理邓文杰指出，“今年整个亚洲写字楼市场的新供应量将增长152%，达到一千万平米，市场机遇大幅增加。”

2014年亚洲区域的外来房地产投资达132亿美元，而房地产对外输出投资高达461亿美元，创下历史新高。其中亚洲流向美国和欧洲的对外投资占比达八成，而澳大利亚亦是吸引亚洲房地产投资的一大潜力区域。

高力国际预计，今年亚洲区对外输出的房地产投资将增长61%，原因之一是亚洲国家对于海外投资的扶持，例如中国简化内地企业投资境外的审批流程，而日本的政府退休金投资金考虑将3-5%资金配置到全球房地产领域。当然，亚洲投资者配置资产的多元化需求亦是推动资本输出的另一主要原因。

在欧美及澳大利亚的房地产市场，最受亚洲投资者青睐的都是办公楼资产。例如去年流向美国房市的亚洲资金中，约四成投向办公楼资产，不过这一比例已较前十年平均值45-50%有所下降，而酒店和土地近年来越来越为亚洲投资者所看重。纽约依然是亚洲投资者心目中的最佳投资地，每年投资额远超过例如洛杉矶、旧金山等西岸城市。

而作为亚洲区域首选投资地的上海，外来资本亦看好上海当地的办公楼资产，尽管上海未来几年办公楼供应量较大，但作为中国国际金融中心，办公楼存在持续需求而租金稳定，而且进入壁垒低，交易结构简单，资本管理要求较低。今年最佳的投资机会仍在上海浦东的办公楼,五年投资期内的预期内部收益率可达12-15%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。