亚洲房地产银行贷款放缓促投资者及房企转向债市融资--世邦魏理仕

路透香港7月23日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕周四发表研究报告指出，全球金融危机过后，亚太地区的房地产银行贷款明显放缓，使投资者和房地产企业对于来自公开及私人债务市场的另类房地产资金需求日益增加。

香港方面，政府过去几年以来推出多项压抑楼市措施，且由针对住宅延伸至商业物业，包括收紧对商业物业的银行贷款。报告指出，此举为非银行借贷机构提供了更多机遇。

＂尽管不少私募房地产基金及个人投资者，或会因政策限制而受负面影响，但大型发展商仍可透过不同的贷款渠道进行融资，例如银行企业贷款及发行高评级公司债券等。＂报告称。

目前，香港各类非自用物业按揭贷款，包括住宅物业、工商物业及车位按揭贷款的供款与入息比率上限已调低至四成。

世邦魏理仕称，国际金融机构和私募基金积极为香港的商业物业投资提供贷款，其利率则视乎借贷年期、资产质素及借贷机构的信用而定。

保险公司一般能提供较佳的借贷条款，但资产质素的要求往往对较为严格，因此倾向只借款予位于核心区的整幢物业，这类物业的租金回报一般较为稳定。至于能够为私募房地产基金及家族企业提供贷款的机构，对于资产质素的要求相对宽松，然而利率一般较高。

其他亚太地区的情况亦与香港相近，国际监管机构对银行贷款实施了更严格的资本要求，例如巴塞尔协议III框架，各国政府亦采取了降温措施抑制楼价急升。

＂银行减少房地产贷款，以及公开市场债券发行的固有限制，为亚太地区非银行信贷市场带来不能忽视的需求。从亚洲股市近期的大幅波动可见，只要时机合适，债务投资比物业股权可带来更高回报，因此其作为一种另类的长期投资工具，实有可取之处。＂世邦魏理仕亚太区研究部资深董事蔡咏嘉称。

她续称，根据2015年亚太区投资者意向调查，亚太地区的地产债务投资有42%来自房地产基金，机构投资者占20%。这些新的贷款来源已重新定义了传统的资本债务结构，以回应亚太区各市场之发展项目和常备投资的融资和流动性需求，同时也配合贷款机构经风险调整后之投资策略。

该行报告并指出，2014年亚太地区上市地产公司债券发行总额达339亿美元，比2011年增长四倍。增长主要来自中国和东南亚国家（新加坡除外），而成熟市场（例如日本、香港和新加坡）发行的债券最为稳定。

巴塞尔协议III将在2019年全面实施，预期会导致进一步紧缩。相对美国和欧洲、中东与非洲而言，亚太地区房地产债务市场饱和度低，世邦魏理仕认为亚太地区的房地产债券基金结构有较多空间发展，贷款机构不乏机会进一步巩固业务。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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