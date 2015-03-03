恒大地产子公司在悉尼非法购买豪宅 遭澳政府勒令出售

路透悉尼3月3日 - 澳大利亚周二宣布，勒令悉尼一栋价值3,900万澳元(3,005万美元)豪宅的中国业主在90天内将其出售，这是澳大利亚政府自2006年以来首次打击外国对住宅房产的投资。

澳大利亚财政部长霍基在声明中称，这栋名为“Villa del Mare”的豪宅由香港上市公司恒大地产(3333.HK)旗下的Golden Fast Foods Pty，于去年11月通过一系列在澳大利亚、香港和英属维尔京群岛注册的空壳公司“非法”购买。

恒大地产按营收算是中国第四大房地产开发商，由福布斯中国富豪榜排名第15位的许家印所有，他的净财富约为64亿美元。

路透暂时无法获得恒大地产的置评。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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