中国央行：公积金贷款首套房最低首付比例20% 改善性再贷款首付不低于四成

路透北京3月30日 - 中国人民银行周一称，住房公积金贷款购买首套普通自住房最低首付款比例为20%，为改善居住条件再次申请商业性个人住房贷款购买普通自住房，最低首付款比例调整为不低于40%。

刊登在央行网站上的新闻稿指出，对拥有1套住房并已结清贷款的，再次申请住房公积金贷款购买普通自住房最低首付款比例为30%。

中国央行并称将指导银行业金融机构合理确定辖内商业性个人住房贷款最低首付款比例和利率水平，并将密切跟踪和评估住房信贷政策的执行情况和实施效果，并有效防范风险

央行称，此举为进一步完善个人住房信贷政策，支持居民自住和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。（完）

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(发稿 李文科/侯向明; 审校 杨淑祯)

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