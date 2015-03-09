中国楼市进入平缓发展新常态 更应鼓励自住需求--专家

今年中国外贸环境略转好但仍严峻 进出口有望回稳向好--商务部
路透北京5月4日 - 中国商务部周四发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透北京3月9日 - 中国上海社会科学院部门经济研究所教授张泓铭周一表示，未来一段时期内，中国房地产市场将呈现平缓发展的新常态。在此之下，更要鼓励住房自住需求，建议给予贷款成数和利率的优惠，减免各种税费等。
他在两会（全国政协和人大会议）的政协全体会议上发言称，要高度重视楼市在稳定经济、稳定民生中的巨大作用，稳字当头，“双防”并重：既要防范楼市再次过热、虚火上升，又要防范楼市全局性的急速趋冷和房价大幅下跌。
他指出，中国经济新常态决定房地产市场新常态，未来一段时期内，中国房地产市场将呈现同国民经济一样的趋势，也将保持平缓发展的新常态。
这主要体现在：一方面，房地产市场继续保持向上的态势，房地产市场的各项指标，基本保持绝对值的增长；另一方面，各项指标的增长速度，比起以前那样快的速度而言是下降了，平缓了。
“在房地产市场新常态下，更要鼓励住房自住需求，做到一贯性和充分性。”张泓铭称，对于首次购房者要雪中送炭，不仅要给予贷款成数和利率的优惠，还可以采取减免各种税收和规费等，但不能主张财政直接给消费者购房补贴现金。
他认为，总体上看，中国楼市不存在全局性的危机，但局部地区是存在的；而且，局部地区的危机转向全局性危机的可能性并非一点也不存在，“要有这样的危机意识，同时，要未雨绸缪，要有对危机的预案。”
据其建议，救市措施主要是两个方面：一是楼市交易政策本身的宽松，如彻底取消一线城市的限购等；二是采取支撑楼市积极交易的措施，如宽松的税收和信贷等。
此外，他还强调，要注意发挥市场自动调节的作用，让市场显示其内在的趋势性变化，不必急于行动。尤其不要因为完不成当年的经济指标，就把房地产当作救火工具，急急忙忙出台宽松的楼市措施。
“只要房价没有全方位的、急剧下跌的预兆，没有对金融和经济的严重威胁，就是相对正常的，不采取逆向的调节。”张泓铭建议，在观测指标上，要紧盯销售量和价格两项指标，尤其是价格指数。
今年两会政府工作报告中提出，坚持分类指导，因地施策，落实地方政府主体责任，支持居民自住和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。住建部新闻发言人倪虹则在周末称，支持居民自住和改善性需求将是2015年住房政策的重要导向。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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