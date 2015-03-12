焦点：中国两会释出楼市放松信号 但倾向托底而非刺激

图为在北京拍摄的居民楼。 REUTERS/Jason Lee

路透北京3月12日（作者 宿泱韫） - 尽管今年中国两会政府工作报告对房地产市场着墨寥寥，但市场仍从中解读出强烈的政策放松信号。在当前市况低迷之际，政府强调支持自住需求，令后续更多放松政策可期。

2015年政府工作报告对房地产市场的表述，被认为接近放松力度最大的2009年，既未提“抑制投资投机性需求”，又强调支持自住和改善性住房需求；但是在整体市场结构供过于求下，政策效应不可同日而语，更倾向于托底而非刺激。

“市场基本面不好，政策力度显得很大。”中原集团研究中心总监刘渊预计，后期从中央到地方会有更多房地产配套政策出炉。今年楼市开局不利，成交低迷新开工降幅明显，包括支持改善性需求在内的救市政策可能会出得更早一些。

国家统计局数据显示，1-2月房地产开发投资增速降至10.4%，商品房销售额同比下降15.8%，为三年来最大降幅，新开工面积同比降幅扩大至17.7%。

而中国指数研究院稍早发布的“百城价格指数”报告显示，2月百城住宅均价再次同比和环比双跌：同比下降3.84%，连续第五个月下跌且跌幅持续扩大；环比则在上月短暂转升后再度下滑0.24%。

去年11月中国逾两年来重启降息后，房地产市场曾迎来一拨回暖，但仅持续了一个月左右，而今年年初继续降准降息的利好政策则尚未对楼市产生明显影响。

“我们觉得经济面临下行的压力，今年仍然主要还是来自于房地产这个行业深度调整对整个经济体带来的下行压力，”瑞银首席经济学家汪涛解读政府工作报告时称，房地产在调整中，不仅仅是房地产本身的投资会比较弱，同时也会对整个产业链，比如说矿山、大宗商品、钢铁、水泥、建筑、机械、化工、家电等等行业都带来负面的影响。

她认为，政府工作报告主要把重点放在了支持自住型和改善型住房需求的方面，保持房地产健康稳定的发展，用词比往年更加积极。尽管房地产出现供大于求的结构性问题，但并不意味着不能支持自有和改善性住房的基本需求，可以对此有适度的放宽。预计今年晚些时候，政府可能降低按揭贷款首付的比例。

不过中国央行货币政策委员钱颖一昨日在接受路透专访时则明确表示，房地产领域不会再出台大规模的政策，中国经济不能再继续依赖房地产。他并认为没有必要大幅度放松房贷政策，比如降低首付，同时也不认为近期会有加大房贷利率优惠的措施出台。

今年两会政府工作报告中提出，坚持分类指导，因地施策，落实地方政府主体责任，支持居民自住和改善性住房需求，稳定住房消费，促进房地产市场平稳健康发展。

在保障房方面，加大城镇棚户区和城乡危房改造力度。今年保障性安居工程新安排740万套，其中棚户区改造580万套，增加110万套，把城市危房改造纳入棚改政策范围。并新提出收购存量房用作保障。住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举，把一些存量房转为公租房和安置房。

**支持改善需求措施有望出炉**

鉴于中国房地产市场已进入增速放缓的新常态，相关政策近两年也经历了一系列调整，去年提出针对不同地区分类调控，今年则强调“支持改善性住房需求”。对此住房和城乡建设部新闻发言人倪虹在两会期间访谈中表示，支持居民自住和改善性需求将是2015年住房政策的重要导向。

他并指出，住房既是民生问题，也是经济问题。在经济社会不同发展阶段其作用都会有所不同。做好该工作，第一要尊重市场经济规律，第二要尊重住房本质规律。

华创证券宏观策略部主管牛播坤在最新报告中表示，中国正在迎来房地产供求结构的趋势性拐点。供给端由新增开发主导向存量房主导的过渡，需求端投资性需求明显退场与改善性需求缓慢进场的交替，成为房地产市场的新常态。

“（中国房地产市场）现在是买方市场。”中国海外集团副董事长孔庆平在两会间隙表示，中国房地产市场已进入到品牌竞争的时代，不像过去随便买块地就可以了，现在会货比三家，会谨慎小心。他并称，目前三四线城市的库存较大，对此他们也保持谨慎。

华创的牛播坤认为，在结构转换的关键节点，针对新房市场调控的适用性开始明显下降；去年上半年中国多数城市限购政策松绑，缓解的也仅仅是投资需求的快速退场问题，“隔靴挠痒”下边际刺激效果已然减弱。

她建议，为促进房地产供需间的更好匹配，缓解无序急剧“去化”带来的震荡，当前房地产政策应着力加快改善性需求进场，并更多导向存量房市场。而降低二套房的首付比例及交易环节税费，正是加快改善型需求进场的重中之重。

中原的刘渊也指出，市场基本面已变，2009年市场处于上升期，一系列政策组合让市场反弹，现在整体供大于求，刺激效应很小。11月降息后楼市成交只冲高了一个月就回落了，这还是在前三季度积累较多需求的前提下；今年降息后市场反应就比较小了，3月旺季成交数据也还不是很好。

他认为，为避免楼市剧烈下行风险，刺激政策要力度大一点，大到能改变支付能力，吸引购房；同时通过棚改、“一带一路”计划，水利铁路等投资来平衡房地产投资下行。

考虑到地方政府去年已普遍放开限购，市场对接下来的政策选项多集中在首套和二套房贷首付比例调整，交易税费调整等全国性的措施。在中国楼市依旧低迷之际，这种预期逐渐升温。

上海社会科学院部门经济研究所教授张泓铭稍早即表示，未来一段时期内，中国房地产市场将呈现平缓发展的新常态。在此之下，更要鼓励住房自住需求，建议给予贷款成数和利率的优惠，减免各种税费等。

央行副行长潘功胜则措辞谨慎，称央行已在对房地产市场信贷等政策是否需要放松进行“后期统计”，并对影响进行评估，但是，政策可能几种方向都有。（完）

(审校 张喜良)

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