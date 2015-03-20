佳兆业境外债权人拒绝重组建议 称公司不会走向破产

中国大幅减少政府定价涉企经营服务性收费 减轻企业负担--发改委

路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。