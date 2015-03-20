福建省放宽首套房认定标准 首套公积金首付比例降至二成

路透北京3月20日 - 据当地官方媒体福建日报报导，福建省近日公布《关于稳定住房消费支持刚性住房需求的若干意见》，放宽首套房和首改房认定标准，并加大使用住房公积金购房支持力度，将公积金首套房贷款首付比例下调至20%。

福建日报官方微博公布的文件显示，除购买别墅外，个人购买首套房、首改房（含一手房和二手房），不论其面积大小，均可享受首套房有关优惠政策。

个人购买首套房后，再次购买房屋，除增加住房面积、增加电梯功能、改善地段等级、购买“学区房”等情形认定为首改房外，所购房屋属于旧房换新房、家庭成员上班距离及子女上学距离变近、居住环境有所改善，均认定为首改房。

同时，取消对境外个人（包括港澳台居民、华侨）、境外机构的购房限制。

在公积金贷款方面，对首次申请住房公积金贷款的职工，首付比例降低至20%；已还清首次住房公积金贷款的缴存职工可以第二次申请住房公积金贷款；首次及第二次住房公积金贷款均执行基准利率。

文件还提出加强住房金融服务，称兴业银行、厦门国际银行、福建海峡银行、农信社（农商行）等本省地方法人金融机构对购买首套房、首改房申请贷款，应执行贷款利率不高于基准利率，并应根据实际适当下浮贷款利率。

中国证券报周五报导，高层密切关注楼市出现的问题，要求住建部等部门研究对策，做好政策储备，稳定房地产市场。有关部门已准备相关储备政策，除税收、限购、房贷政策松绑外，还包括加大棚户区改造支持力度、吸引社会资本加入等。目前有关部门正等待合适时机推出相关政策。

2015年政府工作报告对房地产市场的表述，被认为接近放松力度最大的2009年，既未提“抑制投资投机性需求”，又强调支持自住和改善性住房需求；但是在整体市场结构供过于求下，政策效应不可同日而语，更倾向于托底而非刺激。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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