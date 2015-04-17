旭辉控股料融资成本进一步下降 房地产市场5月或现小阳春

路透香港4月17日 - 聚焦一、二线城市的中国房地产商--旭辉控股(0884.HK)周五表示，公司目前正筹备在内地发行公司债的工作，冀政策细节出台后，藉此取代开发贷款降融资成本。此外，公司并预期房地产市5月将迎来＂小阳春＂。

旭辉控股主席林中对记者表示，估计中国证监会可能在5月出台公司债的相关政策细节，届时公司将会以公司债取代目前的开发贷款，以进一步降低融资成本。

他称，公司去年借贷成本由2013年的9.2%降至8.3%，预期今、明两年可分别再降0.5个百分点。他并指出，公司2013年发行合共5亿美元年息率12.25%的优先票据可于2016年提前赎回。

＂我们肯定会赎回，所以一下子可以减很多融资成本。＂他说。

今年首季，上市内地房地产商的合同销售表现同比普遍仍然下降，但林中认为，随着大部分城市取消限购令，加上降息降准、降首付比例等种种利好因素叠加，预期5月将迎来房地产市场的＂小阳春＂。

＂政策一般要9-12个月时间去反应，所以5、6月市场应会好转。＂他说。

该公司设订2015年合同销售目标为250亿元人民币，今年首季累计合同销售额37亿元。林中表示，公司一般上半年的销售占全年35%，下半年占65%，他预期4月表现应比首季平均每月为佳。

此外，他还提到，公司去年抓住机会在其主要城市北京、上海，以及一些较好的二线城市补充了土地储备，将对2016年的业绩提升提供很大保障。

旭辉控股今天以全日最高收市，升1.86%，报2.19港元，为其2012年11月上市以来新高。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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