中国海外因应注资完成上调全年销售目标 外债风险可控

路透香港8月19日 - 由于上半年完成收购母公司资产令可售资源增加，中国大型房地产商--中国海外发展(0688.HK)周三宣布，将全年合同销售目标上调约7%至1,800亿港元；虽然公司现时负债以外币为主，但管理层相信风险可控。

该公司同时公布，上半年净利按年升20.1%至163.2亿港元；扣除投资物业重估收益因素后的核心利润亦升20.3%至136.3亿港元。两者均达到公司每年盈利增长不低于两成的长期指标。

＂我们年初公布的全年目标1,680亿港元，当时已说明没考虑注资带来资源的变化，现在是根据注资（完成）而调升。＂中国海外主席郝建民在业绩发布会中称。

他指出，完成注资后公司全年的可售货源增至2,800亿港元，下半年推盘将超过1,500亿港元。

＂按我们过往去化率70-80%推算，完成1,800亿港元（目标）还是有信心的。＂郝建民称。

中国海外今年5月完成以428亿港元收购母公司中建股份(601668.SS)一批位于中国及伦敦，为数达30个的房地产项目。

截至6月底止，该公司土地储备总建筑面积为4,409万平方米（其中权益占4,074万平方米），当中891万平方米来自资产收购的项目。至于联营公司--中海宏洋(0081.HK)的土地储备总建筑面积为1,097万平方米（其中权益占1,031万平方米）。

**外汇风险可控，适时考虑对冲**

提到近期人民币汇率波动，中国海外表示，目前其大部分银行贷款及应付担保票据为港元和美元，并有少量英镑，人民币只占不足两成。除了在境外借入的38.5亿元人民币外，公司所有银行贷款均为浮息债项，而所有债券均为美元和定息债项，且并无订立对冲金融衍生工具。

随着美国加息渐行渐近，加上人民币汇率变动的潜在因素，中国海外称，会审慎考虑是否适时安排进行货币和利率掉期，以回避相应风险。

不过，郝建民强调，目前公司的外汇风险可控。

＂公司一直保持双平台多币种的融资，我们通常会在各币种经营和管理过程当中，充分考虑公司在经营当中所能受的压力。管理层会经常做一些压力测试，我们认为人民币近期的波动，是在公司经营范畴之内是可控的。＂他说。

郝建民并指，除内地外，公司在港澳地区也有不少投资，这也是令风险可控的因素之一。

截至6月底止，中国海外的银行结余及现金为786亿港元，其中港元占26.8%、美元占3.8%、人民币占69%。

展望下半年，郝建民在业绩报告中称，“国家对房地产行业的发展预计有更多政策上的支持，房地产行业会逐步获得温和改善，...行业整合将会加速，淘汰一些管理能力较差、财务实力较弱的开发商。如此形势对集团而言，机会大于挑战。”

该公司今年1-7月连同附属、合营及联营公司的合同销售额累计为959.02亿港元。

中国海外今日收升0.44%，报23港元；大盘恒生指数.HSI则跌1.31%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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