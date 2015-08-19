中国海外因应注资完成上调全年销售目标 外债风险可控

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月19日 - 由于上半年完成收购母公司资产令可售资源增加，中国大型房地产商--中国海外发展(0688.HK)周三宣布，将全年合同销售目标上调约7%至1,800亿港元；虽然公司现时负债以外币为主，但管理层相信风险可控。
该公司同时公布，上半年净利按年升20.1%至163.2亿港元；扣除投资物业重估收益因素后的核心利润亦升20.3%至136.3亿港元。两者均达到公司每年盈利增长不低于两成的长期指标。
＂我们年初公布的全年目标1,680亿港元，当时已说明没考虑注资带来资源的变化，现在是根据注资（完成）而调升。＂中国海外主席郝建民在业绩发布会中称。
他指出，完成注资后公司全年的可售货源增至2,800亿港元，下半年推盘将超过1,500亿港元。
＂按我们过往去化率70-80%推算，完成1,800亿港元（目标）还是有信心的。＂郝建民称。
中国海外今年5月完成以428亿港元收购母公司中建股份(601668.SS)一批位于中国及伦敦，为数达30个的房地产项目。
截至6月底止，该公司土地储备总建筑面积为4,409万平方米（其中权益占4,074万平方米），当中891万平方米来自资产收购的项目。至于联营公司--中海宏洋(0081.HK)的土地储备总建筑面积为1,097万平方米（其中权益占1,031万平方米）。
**外汇风险可控，适时考虑对冲**
提到近期人民币汇率波动，中国海外表示，目前其大部分银行贷款及应付担保票据为港元和美元，并有少量英镑，人民币只占不足两成。除了在境外借入的38.5亿元人民币外，公司所有银行贷款均为浮息债项，而所有债券均为美元和定息债项，且并无订立对冲金融衍生工具。
随着美国加息渐行渐近，加上人民币汇率变动的潜在因素，中国海外称，会审慎考虑是否适时安排进行货币和利率掉期，以回避相应风险。
不过，郝建民强调，目前公司的外汇风险可控。
＂公司一直保持双平台多币种的融资，我们通常会在各币种经营和管理过程当中，充分考虑公司在经营当中所能受的压力。管理层会经常做一些压力测试，我们认为人民币近期的波动，是在公司经营范畴之内是可控的。＂他说。
郝建民并指，除内地外，公司在港澳地区也有不少投资，这也是令风险可控的因素之一。
截至6月底止，中国海外的银行结余及现金为786亿港元，其中港元占26.8%、美元占3.8%、人民币占69%。
展望下半年，郝建民在业绩报告中称，“国家对房地产行业的发展预计有更多政策上的支持，房地产行业会逐步获得温和改善，...行业整合将会加速，淘汰一些管理能力较差、财务实力较弱的开发商。如此形势对集团而言，机会大于挑战。”
该公司今年1-7月连同附属、合营及联营公司的合同销售额累计为959.02亿港元。
中国海外今日收升0.44%，报23港元；大盘恒生指数.HSI则跌1.31%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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