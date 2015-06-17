深圳房价上涨 二手房卖家撕毁买卖合同等待更高的价格

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港6月17日 - 中国最大的房地产中介公司称，深圳二手房卖家因预期房价继续大涨而撕毁已签约的买卖合同，助长深圳房市过热的担忧。

周四公布的5月深圳房价数据料连续第二个月同比上涨，受土地供应不足、有利于本地企业的政策以及深成指大涨一倍多提振。

华润置地 本周末将加推三栋华润城·润府，预计售价为每平方米5.5-6.5万元。去年10月第一栋售价为每平方米4.3万元，11月售价为每平方米4.7万元。

北京和广州等其他一线城市的房价则出现变冷的迹象。

4月，深圳成为首个房价反弹的城市，结束了长达六个月的下滑。房价同比上涨0.7%，而全国整体房价下跌了6.1%。环比涨幅为1.8%。

中国房产信息集团预计5月深圳新房价格再次上涨2.89%，而北京和上海的涨幅将分别为0.75%和0.95%；深圳二手房价格料大涨9.2%。

“这波升幅是我见过最急的一次，令业主多了理由反悔不卖，”中原地产深圳总经理Alan Cheng说道，并指出4月中以来约20%的业主已经毁约。

“市场是一定不健康了，升幅太急。我想房价会像A股一样，急升之后先休息一下。”