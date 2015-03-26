路透调查：中国今年住宅均价预计稳中微涨 政策支持有望陆续推出

路透北京3月26日 - 路透调查显示，中国房地产市场有望在政策支持下摆脱低迷，全国平均住宅价格今年预计稳中略升，受需求相对旺盛的一线和部分二线城市拉动，高库存的中小城市则仍面临较大调整压力，地方政府也将出台更多支持楼市的举措。

10家接受路透调查的中外机构中，多数认为楼市将在下半年楼市有好转，对于上半年楼市预测值则从下跌3%到上涨5%不等，预估中值显示2015年底全国平均住宅价格将同比上涨2%左右。

此次调查在3月20-25日进行。多数分析师预测所依据的数据来源于国家统计局70个大中城市房价数据。2015年的房价变动幅度是指该年12月底与上年12月底相比的涨跌幅。

“我们认为2015年中国住宅均价总体走势将较为平稳，一线城市和部分二线城市房价将有小幅上涨。”链家地产的张旭表示。

她称这主要基于，政策方面持续宽松，金融环境利于购房者入市；土地成本增加，部分城市新房供应现高端化趋势；以及城市化进程不断推进，刚需和改善性需求规模仍然较大。

不少受访人士提及，一线以及部分二线城市房地产市场将随着政策放松而逐渐回暖，这有利于支撑全年楼市的表现。

“中国房地产市场已经从供不应求转向供大于求，但中央政府仍希望房地产市场保持稳定，预计今年将有更多的托市政策，同时各城市分类调控，防止大起大落。政府目前仍有备选政策尚未出手，因此至少短期内仍可维持市场稳定。”中原集团研究中心总监刘渊称。

中国住房和城乡建设部部长陈政高则于近日表示，要提高资金使用效率，发挥住房公积金的潜力，进一步降低门槛，增加公积金贷款额度。希望各地更好地发挥主动性，采取多种措施，用好用足住房公积金。

货币政策方面早已是暖风频吹。自去年11月下旬以来，中国央行已两次降息，最近一次是在今年3月1日，一年期存贷款基准利率逼近10年来最低水平；央行此前还自2月5日起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点。

中国2014年70个大中城市新建住宅销售价格下跌4.3%。受季节性因素影响，今年楼市开局不利，1月和2月房价环比跌幅均为0.4%。不过随着春节假期结束辅以政策暖风频吹，3月楼市料渐显春意。

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**中小城市压力大，料获更多政策扶持**

今年两会政府工作报告中提出，坚持分类指导，因地施策，落实地方政府主体责任，支持居民自住和改善性住房需求，稳定住房消费，促进房地产市场平稳健康发展。政府工作报告对房地产市场的表述，被认为接近放松力度最大的2009年。

不过多数受访分析师对今年楼市是否会全面复苏持谨慎态度，部分中小城市因高库存同时人口流入少，房地产仍面临较大向下调整压力，这也意味着相关支持政策可能继续陆续推出。

中银国际分析师田世欣指出，楼市还在去库存，下半年受基数影响和一线城市回暖带动会有所好转。她认为，房价剧烈下滑的可能性存在，主要会在三线城市，呈点状，对整体经济影响不大。

交通银行金融研究中心研究员夏丹认为，大连、青岛、长春等二线城市，江阴、滁州、焦作等三线城市房价下行压力较大。易居研究院的严跃进则认为河南、山西一些民间借贷不规范的县级城市房价可能下滑得会比较厉害。

不过中原的刘渊认为地方房价剧烈下滑的可能性不太大，他称虽然部分城市供过于求显着，但中央和地方政府预计将有更多托市政策，短期内可以化解市场下滑压力。

在政策扶持楼市方面，他表示，中央层面可能允许地方在一定范围内调整房地产交易税，比如营业税、个人所得税，降低首付至两成；地方层面则放松公积金政策（如提高公积金贷款额度、降低申请门槛），政府补贴契税，降低买房入户条件，补贴商贷利息等。

多数受访人士认为中央政府今年会出台政策扶持楼市，主要涉及公积金政策、税费以及金融政策。

“楼市持续低迷，在价格持稳的前提下，会有部分政策调整来提升楼市，预计主要是基于金融层面的，比如利率调整，公积金使用政策的调整等。”RET睿意德中国商业地产研究中心高级分析师赵瑞华表示。

不过，链家的张旭强调，从2014年的市场看，政府对于房地产市场的调控思路逐渐由行政干预转向交由市场自发调节。国务院总理李克强在答记者问的时候也强调了地方政府合理调控房地产的责任，因此，今年中央政府应该不会有全国性的楼市扶持政策出台，但不排除部分地方政府出台类似的调控措施。

福建省两会后出台政策，放宽首套房和首改房认定标准，并加大使用住房公积金购房支持力度，将公积金首套房贷款首付比例下调至20%。

谈及目前中国房价水平与经济基本面以及发展前景的匹配程度时，10家接受调查的分析机构中，多数认为介于合适水平与极度高估之间，。

根据调查问卷，1表示房价极度低估，5表示房价水平合适，10表示房价极度高估。（完）

(发稿 宿泱韫；审校 黄凯)

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