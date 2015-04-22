佳兆业违约不会改变地产商依靠境外发债融资的做法--惠誉

路透香港4月22日 - 惠誉评级周三表示，佳兆业(1638.HK)没能及时支付公司所发境外债券的票息而发生违约，并不会切实改变中国住宅地产商依靠境外发债融资的做法。

中国小型房地产企业--佳兆业(1638.HK)美元债券实质性违约后，周二在离岸市场大幅下跌。其中未支付到期利息的2018债早盘下跌逾6美元，2017债下跌4.7美元。

公司稍早表示，两笔分别于2017年及2018年到期的美元优先票据，未有如期支付相关应付利息，总计涉及5,160万美元利息。

中国的监管规定限制了住宅地产商通过国内融资来收购土地的能力。另外，这些地产商的净利润形成的资本金一直以来不足以支持过去10年地产销售的飞速增长。因此，大部分住宅地产商主要通过境外债券和股权资本市场为企业发展提供资金。

惠誉表示，过去五年中境外发债的住宅地产商的数量猛增。随着这个市场变得日益重要，许多公司都提高了公司治理、透明度和经营管理来吸引国际债券投资者。获得惠誉评级的33个中国房地产企业一般都能对惠誉提出的信息和会议要求给予及时回应，并配合惠誉提供所需信息。许多企业都加强了投资者服务并定期公布企业的经营数据。

报告认为，佳兆业出现债务违约的原因之一是公司未能获得出售特定项目所建公寓的必要许可，但这并没有形成一种行业趋势。虽然市场上的借款人数量巨大，信用状况良莠不齐，类似的违约事件可能还会发生，但是目前并无迹象表明中国住宅地产商的经营透明度或公司治理状况出现了系统性弱化。

和去年相比，中国住宅地产商2015年削减境外债券发行量的主要原因是经历了2013年的行业高峰期后，房地产销售开始出现周期性放缓。大部分住宅地产商都在利用这段时间放慢土地收购，有些企业开始解决资产负债表压力较大的问题。

因此，这些企业的融资需求大幅下滑，年初至今的许多债项发行所得都用于为到期债务再融资和（或）为现有债务展期。惠誉预计，随着中国房地产市场持续去库存化，这一趋势今年内仍将持续。（完）

(记者 赵红梅；审校 黄凯)

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