首创置业获中国证监会通过其发行境内公司债券申请

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港4月22日 - 中国国企背景的房地产商--首创置业(2868.HK)周三宣布，已获中国证监会通过其在中国发行境内公司债券的申请。
首创置业2013年9月宣布拟发行境内公司债券，当时建议以一批或分批形式发行本金额高至30亿元人民币的公司债，年期不超过10年。公司在今天的声明中未有透露发行额度，只表示公司将在取得书面批准通知后发布进一步公告。
公司债能为房地产企业提供长期及大额的资金，对解决它们长期资本问题有帮助。另一家在2013年亦已提出发行境内公司债的房企广州富力地产(2777.HK)，去年经修订建议发行本金额不超过65亿元，年期5-10年。
首创置业今天股价高收4%，报5.46港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。