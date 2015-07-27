预期下半年中国房地产开发商离岸债券发行将继续缓慢--穆迪

路透香港7月27日 - 评级机构穆迪周一表示，今年以来中国开发商离岸债券发行明显放慢，预期下半年获评级的开发展商离岸发债将继续缓慢，主要因为期内到期赎回的债券相对较少，而且开发展商亦将继续利用其他渠道融资，例如在境内发债。

穆迪报告称，今年上半年12家获评级的内地开发商共发行总额约67亿美元的离岸债券，相对去年同期29家开发商共发行总额155亿美元离岸债券。

开发商减少发行离岸债受多种因素影响，例如到期债券相对较少，以及开发商今年以来减少收购土地。此外，上半年发生的佳兆业(1638.HK)违约事件亦影响了投资者对内房债券的信心，令不少开发商暂缓发债计划。

报告并指出，不少具评级的开发商利用第二季股价上扬的时机进行配股，由今年5月1日至7月24日，综合香港上市内房企业配股集资金额达到236亿美元。

另一方面，内地公司债及中期票据市场的开放，亦为在内地注册的房企提供新的集资渠道。内地连番减息亦提高了此类债券的吸引力，去年12月1日至今年7月24日，房企在内地债市集资额达到约450亿元人民币。开发商利用内地发债的低利息融资，为它的高息债务（包括信托及离岸债券）提供再融资，从而改善利息覆盖情况。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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