香港《文汇报》：实体经济低迷 放水憧憬主导股市

（8月7日社评）

美国就业数据胜预期,加上市传德国不反对欧央行买债,投资者憧憬各国央行放水,带动欧美股市急升.事实上,在实体经济复苏乏力的情况下,股市的大起大落主要是受憧憬央行放水的影响.然而,单靠放水不足以挽救疲不能兴的经济,欧美必须从推动实体经济着手,让经济真正恢复发展动力.

虽然美国最新的就业数据令市场喜出望外,但仍高达8.3%失业率.而欧洲经济更是一潭死水,除了德国等少数国家之外,大部分国家都已陷入衰退.面对实体经济复苏遥遥无期,市场都将目光放在各国央行的放水措施之上.近期,包括中国在内的多个国家都先後重启减息周期,向市场注入流动性,稳定了实体经济,也刺激了股市回升.全球投资者都期望各国有更大规模的放水措施出台,特别是美国的QE3,更受到各国瞩目.

应该看到,过去股市往往与实体经济共同进退,互相牵引.但近年随着各国经济不景,实体经济对股市的影响已经大为减弱,取而代之是对央行放水的憧憬.当上个月欧央行明示会出手挽救经济,伯南克又表示会推出措施刺激经济,港股又重返上升周期,在昨日更一度升穿20,000点.在实体经济未有出现变化的情况下,港股却出现不寻常的大升大跌,反映股市主要受到央行放水憧憬影响,加上炒家利用消息舞高弄低,放大股市波幅,令不少投资者因此损失惨重.

欧美央行在放水上盘马拉弓,其实也是迫不得已.美国已经先後推出两轮量化宽松政策,但市场褒贬不一,联储局虽然可以不断印钞票买债,但也会令美元面对沉重贬值压力,损害美元国际地位.而量化宽松引发的原材料价格飙升,加大资产泡沫风险等後遗症,也是欧美央行趑趄不前的主因.面对经济困局,欧美都了解到治本之法是从振兴实体经济、重整财政纪律上着手,放水虽能解一时之急,但会衍生更多问题,各国对再度推出宽松措施也会更为审慎.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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