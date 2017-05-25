银监会对房地产信托业务系例行检查 非发布监管政策--报载

路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。

报导援引相关负责人指出，据银监会2017年现场检查计划，监管部门将对部分信托公司进行例行检查。为提高检查针对性和有效性，银监会相关部门4月中旬制定印发了《2017年信托公司现场检查要点》，供具体检查时参考。

“印发检查要点是现场检查的一种通行做法，仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。”银监会相关负责人称。

三位消息人士周二晚间透露，银监会日前发文将开展房地产信托业务纳入今年现场检查要点，重点查是否存在规避房地产贷款监管要求变相开展相关业务和股+债”项目中是否存在不真实的股权或债权等。

具体来看，一是是否通过股债结合、合伙制企业投资、应收账款收益权等绕道模式变相向房地产开发企业融资规避监管要求，或协助其他机构违规开展房地产信托业务。

二是是否存在房地产企业以股东借款充当劣后受益人的情况，以及是否以归还股东借款名义变相发放流动资金贷款。

所谓地产类信托“432”是指项目发行要保证四证齐全，至少有30%的资金来自于融资方，且融资方至少拥有二级以上（包括二级）的开发资质。（完）