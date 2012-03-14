房地产对中国经济冲击有限--DB

路透北京3月14日电---德意志银行大中华区首席经济学家马骏最新报告指出,受出口增长将超预期、小企业表现改善以及房地产冲击有限等三个乐观因素推动,预计中国2012年经济增长率将达到8.6%,明显高於政府设定的7.5%目标.

报告认为,房地产行业减速对整体经济的冲击,其幅度是可控的、其影响也将是短期的.因在这一轮房地产下行的周期中,整个制造业与地产表现的相关性不大.

"有幸的是,在本轮房地产减速周期中,虽然房地产活动也明显下降,但工业库存基本稳定,出口也没有迹象会在目前的基础上继续明显减速,"马骏在报告中称,"因此,仅仅由於房地产一个下行因素,整体经济的稳定性不容易受很大冲击."

其次,对於很多人担心的住宅新开工面积急速下降现象,报告认为不能据此夸大了地产对经济的影响.其认为,虽然最近去年8-12月住宅新开工面积的同比增长率下降了55个百分点,但所带来的对全年GDP增长的影响可能不到一个百分点.

报告并称,鉴於该行的全球经济分析师调高了美国、日本2012年增长率的预期,同时中国PMI指标中的出口订单指数有所上升,促使其将2012年中国出口增长率的预测从8%提高到13%.

此外,与去年三季度相比,近期中国小企业的经营环境亦有明显改善.

小企业PMI指数从2011年6月的45大幅上升到2012年2月的55.2,达到了这个指数两年前诞生以来的最高值.报告认为,该指数反弹反映的是中国小企业资金困境有所缓解、原材料成本压力减轻、出口订单复苏等因素.

今年是中国政府八年来首次将经济增速目标调降至8%下方.总理温家宝周三承认经济存在下行压力,但同时也强调,调低增速主要是为了结构调整,真正实现高质量增长.(完)

--发稿 苏丹; 审校 林高丽

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