房地产对中国经济冲击有限--DB

今年人民币兑美元料在7.0附近 担忧美国制裁大贬机率低--法巴
路透台北2月14日 - 法国巴黎银行周二表示，为避免美国总统特朗普将中国列为货币操纵国，今年人民币大幅贬值的机会将不复存在，因此将去年底预测人民币兑美元贬至7.4的目标值，修正至7.0附近。
路透北京3月14日电---德意志银行大中华区首席经济学家马骏最新报告指出,受出口增长将超预期、小企业表现改善以及房地产冲击有限等三个乐观因素推动,预计中国2012年经济增长率将达到8.6%,明显高於政府设定的7.5%目标.
报告认为,房地产行业减速对整体经济的冲击,其幅度是可控的、其影响也将是短期的.因在这一轮房地产下行的周期中,整个制造业与地产表现的相关性不大.
"有幸的是,在本轮房地产减速周期中,虽然房地产活动也明显下降,但工业库存基本稳定,出口也没有迹象会在目前的基础上继续明显减速,"马骏在报告中称,"因此,仅仅由於房地产一个下行因素,整体经济的稳定性不容易受很大冲击."
其次,对於很多人担心的住宅新开工面积急速下降现象,报告认为不能据此夸大了地产对经济的影响.其认为,虽然最近去年8-12月住宅新开工面积的同比增长率下降了55个百分点,但所带来的对全年GDP增长的影响可能不到一个百分点.
报告并称,鉴於该行的全球经济分析师调高了美国、日本2012年增长率的预期,同时中国PMI指标中的出口订单指数有所上升,促使其将2012年中国出口增长率的预测从8%提高到13%.
此外,与去年三季度相比,近期中国小企业的经营环境亦有明显改善.
小企业PMI指数从2011年6月的45大幅上升到2012年2月的55.2,达到了这个指数两年前诞生以来的最高值.报告认为,该指数反弹反映的是中国小企业资金困境有所缓解、原材料成本压力减轻、出口订单复苏等因素.
今年是中国政府八年来首次将经济增速目标调降至8%下方.总理温家宝周三承认经济存在下行压力,但同时也强调,调低增速主要是为了结构调整,真正实现高质量增长.(完)
--发稿 苏丹; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透台北2月14日 - 法国巴黎银行周二表示，为避免美国总统特朗普将中国列为货币操纵国，今年人民币大幅贬值的机会将不复存在，因此将去年底预测人民币兑美元贬至7.4的目标值，修正至7.0附近。
路透香港2月14日 - 国际物业顾问--戴德梁行周二表示，香港政府增加土地供应的措施令住宅楼价升幅稳定下来，但楼市辣招令二手市场成交仍然偏低，预期今年一手住宅成交比例将继续上升；至于今年的加息速度及幅度料不会太大，低息环境持续短期仍将利好楼市。
路透上海2月14日 - 中国去年在金融科技（FinTech)领域的投资出现井喷。安永中国的专家预计，未来几年中国金融科技领域的投资仍将保持快速成长，投资方不仅仅是私募基金（PE）和创投（VC）等风投资本，传统金融机构亦将成为金融科技的金主。