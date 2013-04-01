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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 1日 星期一 09:21 BJT

京沪渝发布房地产调控细则 强调征20％所得税

北京、上海和重庆中国三大直辖市周六分别发布当地房地产调控细则，均强调对个人转让住房，将要依法严格按转让所得20％计征所得税；并严格执行二套房贷政策，严禁或暂停发放三套及以上的房贷。图为一名建筑工人走过北京一房地产广告海报。路透
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