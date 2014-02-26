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路透中文国际短讯 | 2014年 2月 26日 星期三 14:39 BJT

房地产仍是中国最“造富”行业--胡润

据胡润全球富豪榜，房地产去年依然是中国最“造富”的行业，尽管中国政府屡次努力调控过热的房价。胡润百富(Hurun Report)周二发布的胡润全球富豪榜显示，世界最富有的前10名地产大亨中，有六名来自中国大陆和香港。香港房地产大亨李嘉诚蝉联“2014全球华人首富”，其财富增加3%，达到2,000亿元人民币。图为李嘉诚。路透
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